100 ukrainere søges: Timeløn 165 kr.

- Set fra vores perspektiv, så bidrager de med et rigtig godt stykke arbejde.

- De er meget pligtopfyldende, de er meget disciplinerede og de laver et godt stykke arbejde.

- Vi kan ikke undvære dem.

De gør en stor indsats

Sådan siger Michaela fra feriehusudlejningsgiganten Sol & Strands Rømø-afdeling til TVSyd om de ukrainere hun har ansat i dag - og de 100 ukrainerne, hun godt kunne tænke sig at ansætte som deltidsservicemedarbejdere, der skal gøre rent og kontrollere sommerhusene, når der er lejerskifte.

Michaela er ikke den eneste danske arbejdsgiver, der har god erfaring med ukrainske ansatte. Mælkebonde Martin P. fra Aalestrup i Vesthimmerland Kommune har 800 dyr og de fleste af de 12 ansatte er ukrainere:

De nye kan få sidemandsoplæring

- De gør en stor indsats, og de er så dygtige, at de kan lave sidemandsoplæring.

- De har allerede hjulpet med at tage imod nogle ukrainske flygtninge, og vi er helt klar her til at hjælpe med at give dem (flygtningene red) arbejde, fortalte Martin nationen! for 10 dage siden.

Ukrainere: Kan tjene 27.000 kr. i Danmark

De har skrevet om de kan få job

På Gram Slot - der tjener penge på koncerter, fester, kurser, konferencer og et stort økologisk landbrug - sidder direktør Svend Brodersen, og han er meget opsat på at ukrainere kommer ud i arbejde med det samme - istedet for at sidde på asylcenter:

- Jeg kender ukrainerne godt, og de ønsker ikke at være på offentlig forsørgelse.

- De vil hurtigst muligt komme til at tjene deres egne penge, siger Svend Brodersen til Jydskevestkysten. Og faktisk er der allerede syv ukrainere, der har skrevet til ham for at høre, om de kan få job.