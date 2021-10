100.000 får varmetillæg: Børge er nervøs

- Nu hører vi, at energipriserne stiger voldsomt over hele EU.

- Og mit varmeværk siger, at de skal betale 20 gange mere for gassen, end de plejer.

- Jeg får selv varmehjælp fra det offentlige - er pensionist, 81 år.

Energipriser på himmelflugt: - I bærer selv ansvaret!

Energichok: 'Forbered dig på dyr vinter'

Mit varmetillæg er vigtigt

Sådan skriver Børge R til nationen! om de energipriser, der lige skaber ramaskrig over det meste af Europa. Og den varmeregning han frygter kan smadre hans økonomi, når den lander om en måneds tid.

Børge har forsøgt at spørge kommunen, om der er nogen, der har tænkt på ham og andre pensionisters varmeregninger, men svaret var nej. Nu håber han, at hans opråb her kan få de ansvarlige til at vågne op. Hans brev - som nationen! har bedt Udbetaling Danmark, der står for varmetilskuddet, om at kommentere - fortsætter nemlig således:

Har ikke mange penge

- De 4000-5000 jeg får er altså vigtige i mit budget.

- Jeg er enlig, og har ikke mange penge i forvejen, og da varmehjælpen jo bliver beregnet ud fra de seneste tre års varmeregninger, så får jeg nu et ordentlig gok på den næste varmeregning

- Hvad gør jeg.

Hvem kan hjælpe os?

- Og kan nationen! ikke sørge for, at vi får noget hjælp, skriver Børge, og nationen! har spurgt Udbetaling Danmark, hvor mange der får varmetillæg, og om de har et godt råd til pensionister, der nu får varmeregninger, der er vokset voldsomt i forhold til sidste år?

Og det svarer Udbetaling Danmark på sådan her:

- Der bliver udbetalt varmetillæg til godt 100.000 husstande månedligt.

- Varmetillægget afhænger bl.a. af den udgift, som pensionisten har til varme. Det betyder, at hvis udgiften stiger, vil tillægget alt andet lige også stige.



Til december kan man fortælle os om regningen er vokset

- I årsbrevet til pensionisterne, som udsendes i starten af december, gør Udbetaling Danmark blandt andet modtagerne opmærksomme på, at de skal give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, de har givet os.

- Det betyder, at man skal give os besked, hvis varmeudgiften er steget eller faldet væsentligt. Ændringen kan nemlig have betydning for, hvor meget man kan få i varmetillæg, skriver Udbetaling Danmark, men hvordan ser din varmeregning ud?

OBS: Er du en af dem, der modtager varmetillæg fra Udbetaling Danmark, må du gerne skrive på denne mail, og fortælle, hvad de stigende energipriser betyder for din økonomi.