100.000 har set video med sexy 3.g-piger: Valgte vist det forkerte gymnasium

Der er brug for en snak om forskellige grænser - nogle har en intimsfære, der er mindre end andres, siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning om de puttemiddage, der igen i år skaber debat

- Har du slet ikke læst om 3.g pigers puttemiddage, hvor de ydmyger helt unge drengebørn med lapdance og andre klamme ting?

- De er jo totalt forsvarsløse over for den slag psykisk voldtægt..

Begge parter reducerer hinanden

Sådan skriver Thomas F i en kommentar på BTs Facebook-profil til en artikel om de 'puttemiddage', ældre gymnasieelever udvælger et begrænset antal af de nystartede elever til at deltage i.

Og Thomas er ikke den eneste, der synes at de piger, der med slet skjulte hensigter sætter navn på de yngre mandlige elever - nogle kan være ned til 15-16 år - går langt over grænsen:

- Begge parter udnytter og reducerer hinanden.

Minder om sexchikane

- Det kaldes mobning, skriver Anette F i en en kommentar samme sted, og på DR Nyheder - som også har taget debatten om intro-ritualerne med sexistiske hentydninger - skriver Heidi O, at det handler om kultur:

- En kultur alle bærer, men ingen vil tage ansvar for.

- Det minder om sexchikane.

Sød tøser på min skærm



På youtube kan man se flere eksempler på, hvor seriøst de ældre gymnasiepiger, nogle vil nok sige kvinder, tager puttemiddagene og invitationslisten, og i denne fra Rungsted Gymnasium, bliver en af de mandlige putte-g'ers navn skrevet lige over en piges bryster. I kommentar-feltet skriver folk bl.a 'babser', 'sød tøser på min skærm' og 'valgte vist det forkerte gymnasium':

Det er langtfra første gang, at puttemiddage og grænseoverskridende velkomstarrangementer på uddannelser har skabt debat:

Handler om samtykke

Og til DR siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at man bør indføre seksualundervisning i gymnasierne for at forsøge at komme problemet til livs.

- Det handler om samtykke. Der er brug for en snak om forskellige grænser - nogle har en intimsfære, der er mindre end andres. Selvfølgelig skal det ikke handle om 'blomsten og bien', men seksualundervisning og oplysning er et skridt i den rigtige retning, siger Malte Saurland-Paulsen til DR Nyheder, men hvad siger du?