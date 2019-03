1000 kr.s trick: Virkede to gange i Kvickly

- Det er selvfølgelig lidt både frækt og dumdristigt af svindleren at vende tilbage.

- Men det kan undre, at der ikke så hurtigt som muligt er rundsendt en advarsel mod tricket til samtlige medarbejdere for at de kunne være forberedt.

Tog et foto og smuttede

Sådan skriver Mikkel H i en af de kommentarer, der er skrevet på MJA's Facebook-profil om den mand, der i lørdags snød sig til to gange 1000 kr. i Kvickly i Silkeborg.

Ifølge politiet lod manden - som er filmet af overvågningen - som om han ville købe et 'Paysafecard' med 1000 kroner på. Og efter have taget et foto af QR-koden på det elektroniske betalingskort smuttede han igen.

De er virkelig dygtige

Men selvom personalet straks kontaktede Paysafecard, så nåede manden at hæve de 1000 kr. Klokken var på det tidspunkt halv tolv om formiddagen.

- Snakker de ikke sammen i butikken, skriver Jette J i sin kommentar, for manden var åbenbart så tilfreds med sit tricktyveri, at han ifølge avisen kom tilbage lidt før klokken 21, og gentog proceduren.

- De er virkelige dygtige, skriver Moudil E i sin kommentar, mens Luka M morer sig:

- Hahaha, rullet Kvickly, skriver Luka således, men hvad tænker du?