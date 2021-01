1000 nye arbejdspladser: Stort sats

Du skal nok regne med at se en hel del flere varevogne med Nemlig.com logo på de næste år - internetsupermarkedet storsatser

- Spørgsmålet er, om folk hænger på med online-dagligvarelevering efter corona.

- Stort sats.

- Det er i forvejen supersvært at skabe overskud på på online-salg af dagligvarer.

Alle leverer jo efterhånden

Sådan skriver nationen!-debattøren Curlingonkel i en af de 42 kommentarer, der er skrevet om internet-supermarkedet Nemlig.com, der vil bruge et trecifret millionbeløb på at bygge et gigantisk distributionscenter i Jylland ved Aarhus.

Et center, der vil skabe omkring 1000 arbejdspladser, når det står klar i 2022.

Og Curlingonkel er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvor klog investeringen er.

Men det er ret fedt

- Mon ikke det ender med at være et skidt tidspunkt. Salling Group og selv snart den mindste købmand leverer i dag varer ud.

- Eller de kan bestilles og afhentes, skriver Gert O., mens Jens R. tror på, at nemlig.com nok skal få investeringen til at give afkast:

- Folk bliver meget hurtigt forvænt med at få leveret varer lige til døren.

- Det er ret fedt ikke at skulle ned og stå i kø i den lokale supermarked, skriver Jens R., men hvad tænker du?