'1000 timers-trick': Pris eksploderer

- Det er nødvendigt at udføre vedligeholdelseeftersyn for hver 1.000 timers drift.

- Den 31. august 2022 vil den eneste Trent 60 gaskompressionsenhed blive standset i tre dage for vedligeholdelse.

- Gastransport gennem Nord Stream-rørledningen bliver derfor suspenderet i tre dage.

15 gange så høj

Sådan sagde russiske Gazprom i fredags - og her mandag formiddag er priserne på gas så helt forventeligt -strøget i vejret på den europæiske gasbørs.

Prisen på gas er nu næsten 15 gange højere end på samme tid sidste år. Og selv om Gazprom meddeler, at leverancerne - efter de tre dages nedlukning - vil blive genoprettet til et flow på 33 millioner kubikmeter gas om dagen, er tyske politikere nervøse.

Vil have åbnet den anden ledning

Landet er nemlig afhængig af importeret gas, og fredag krævede Wolfgang Kubicki, der er medlem af regeringspartiet FDP og viceformand for det tyske parlament, at der blev åbnet for Nordstream 1s søsterledning, Nordstream 2:

- Økonomiministeren skal gøre alt for at sikre, at vi har mere energi til rådighed.

- Vi skal derfor åbne Nord Stream 2, så hurtigt som muligt for at fylde vores gaslagre til vinteren, sagde Kubicki.

Vild melding

Nordstream 2 har aldrig været i brug

Gazprom fik pga af invasionen i Ukraine aldrig lov til at åbne Nordstream 2, men Putin sagde for en måned side, at det er sanktionerne, der gør det vanskeligt at sende gas via Nordstream 1 - og nævnte derpå Nordstream 2 som en mulighed - men hvad tænker du?

