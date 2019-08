11-årig blev brugt som dart-skive

- Jeg har hørt om Godhavnsdrengene og at de endeligt har fået en officiel undskyldning.

- Og så er det her jeg tænker - uden min mand Brunos indgriben, men dog med hans tilladelse - hvad med min mand og alle de andre, der ikke har evnet ved egen hjælp at komme over deres ophold på diverse skolehjem, børnehjem og andet, med tilhørende vold og efterfølgende mèn?

- Har de ikke også fortjent en officiel undskyldning?

- Eller er de forbigået, fordi de ikke har kunnet organiserer sig i en stærk gruppe, og efterfølgende, slet ikke haft råd til at betale en stjerneadvokat?

Bange for at sove om natten

Sådan indleder Britta et brev til nationen! om den meget omtalte og længe ventede undskyldning statsministeren gav Godhavnsdrengene forleden. Britta har levet 38 år sammen med Bruno, og hun har set ham kæmpe med eftervirkningerne - og set ham bryde sammen gang på gang, da han for år tilbage begyndte at skrive om sin oplevelse på Orø Strand Skolehjem, hvor han som 11-årig tilbragte 14 måneder fra som april 1971 til juni 1972.

Brittas brev - som minder en del om det nationen! bragte fra Torben tilbage i april 2016 - Lille Torben fik tæsk i 3 år på skolehjemmet: Sig nu undskyld - fortsætter således:

- Bruno har i mange år lidt af en slem skræk for at lægge sig til at sove for natten, og når han endelig faldt i søvn, vågnede han kort efter.

- Han var badet i sved og rystede over hele kroppen på grund af mareridt, som han tit kunne fortælle mig om, men som var glemt dagen efter.

- Om aftenen på skolehjemmet var det nemlig ganske almindeligt inden sengetid, at drengene fik sig tildelt en såkaldt huskekage.

Slået med bælte eller bøjle

- Dette var slag i rumpen, enten med en livrem, træbøjle eller en flad hånd, af nattevagterne.

- Han har i mange år lidt af bla. nålefobi og angstanfald, men på trods af det, har han været soldat ved Danske Livregiment i Vordingborg og derefter haft et langt og fysisk hårdt arbejdsliv, om end det har været noget fortumlet.

- Bruno uddannet togfører ved DSB, men blev der kun kort. Efterfølgende har han så været chauffør - lige fra: skraldemand, buschauffør, containerchauffør til eksportchauffør, foruden chauffør for Netto og ALDI supermarked.

- For selv at prøve at bearbejde det, har han skrevet en slags dagbog om sit ophold på Orø Strand Skolehjem, som hedder 'Stedet, hvor børn skreg'.

- Det tog ham mange år, for hver gang han prøvede at få det ned på skrift, brød han grædende sammen og smed det hele ud.

Bruno blev brugt som dartskive

- Minderne om det indvielsesritual han selv var udsat for og de indvielser han blev en del af, grundet flokken som pressede på, var sindssyge.

- Drengene udsatte altid de nye for tortur, sådan var normen.

- Bruno selv blev feks. brugt som levende dartskive - deraf hans nålefobi, som var så svær, at han engang hellere ville springe ud foran et tog, fremfor at få taget en simpel blodprøve.

Stak af fra operation - ville ikke stikkes igen

- Senere udskrev han sig selv fra en håndoperation - grund, de skulle først have en blodprøve inden han kunne opereres.

- Efter at have skrevet og udgivet bogen, er Bruno blevet meget indesluttet og er bange for at komme ud blandt, for ham, ukendte mennesker. Og dette er modsat tidligere, hvor han var i sit es til store arrangementer.

- Efter 38 skønne år sammen med Bruno, syntes jeg han er kommet langt, men det har også været hårdt, ikke kun for Bruno, men også for vores to børn og jeg, slutter Britta, men hvad tænker du?