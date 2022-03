11.525 kr: Indsigelses-trick virkede

Det kan være en kamp at hive penge retur fra et rejse- eller flyselskab, men i går modtog nationen! et venligt brev fra en læser, der efter ni måneder fik et godt råd. Det råd vil han gerne give videre

- Jeg har selv stået med samme problem, da corona kom i 2020, hvor jeg skulle have penge tilbage for både en rejse til USA og Japan.

- USA rejsen kæmpede jeg med i 9 måneder og der skete intet.

- Jeg havde købt flybilletter gennem et 3. parts selskab, som bare svarede, at pengene ikke var kommet retur fra flyselskabet. Og flyselskabet ville slet ikke tale med mig, fordi jeg havde købt gennem 3. part.

Hvorfor gør du ikke bare indsigelse?

Sådan indleder EV et brev til nationen! om det 'trick', han brugte, da han syntes, han havde ventet længe nok på at få penge retur for en flybillet. EV - der arbejder i en større finanskoncern - læste artiklen om Bjørn, der havde problem med at hive penge ud af SAS, men han tror, at hans råd kan hjælpe andre, der står i samme situation.

EVs brev fortsætter nemlig således:

- Jeg var ved at give op, da en af mine kollegaer spurgte, hvorfor jeg ikke bare anfægtede betalingen.

- Det havde jeg - trods mit arbejde i koncernen - ikke tænkt på, men man kan jo anfægte betalinger som svindel og gøre indsigelse.

- For har man købt en vare (rejse) for måneder siden og ikke fået pengene tilbage trods flere forsøg - og har du passeret rejsedatoen - er varen jo ikke blevet leveret, og der er modvilje mod at sende pengene retur, så er det at betragte som svindel.

Banken brugte kun en uge - og sendte penge straks

- Banken startede sagen op for mig indenfor en uge.

- Det første de gjorde var at sende mig pengene for betalingen, så de var på min konto. Dog med forbehold for at de trak de tilbage hvis det ikke var svindel, eller at jeg fik erstatning fra firmaet. Dette fik jeg info om på en mail.

- Og det virkede. Indenfor kun 20 minutter kom der så en mail fra rejseselskabet, at de havde penge klar til mig og bare skulle have et kontonummer. Jeg havde pengene få dage senere og min bank trak derefter beløbet retur.

Øverst banken overførsel d. 29/10. Nederst pengene fra 3.part-rejseselskabet, der kom bare 4 dage senere.

Men rejseselskabet fik deres 1600 kr i gebyr

- Grunden til at det gik så stærkt er nok, at at hvis banken trækker pengene retur, så er det det fulde beløb. Og rejseselskabet ville meget gerne have deres 1600kr i ekspeditionsgebyr.

- Hos banken er det så simpelt, man skal blot gå ind på netbanken (fra computeren) og så kan man vælge en betaling, man har lavet på et kort og anfægte den.

- Man skal bare levere beviser/dokumentation for købet, samt bevis for, at man selv har gjort et ordentligt forsøg på at få pengene retur og så tager de den derfra.

Det er da vigtig viden - og jeg vidste det ikke

- Jeg tænker, at når jeg ikke vidste det, er der nok mange andre borgere, der heller ikke ved at det er en mulighed og endda en særdeles effektiv en.

- Jeg synes derfor at det er vigtig viden at få spredt ud, da det er en super frustrerende situation der kan fylde meget i ens hoved over flere måneder at have så mange penge du ikke ved om du kan få retur, skriver EV, men hvad siger du?