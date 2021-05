12.000 for spritny lejlighed: Kan ikke tåle regn

- Jeg flyttede d. 13/10-2020 ind i en nybygget lejlighed. Den bliver udlejet af KAB (i Ølstykke).

- Jeg har siden dag ét haft vandskade - vand, der drypper ned i stuen og på det ene børneværelse.

Skal flytte seng når det regner

- Det er nu 7 måneder efter endnu ikke udbedret, så jeg skal rykke møbler, og min mindste datters tremmeseng hver gang det regner.

- Jeg har haft kontakt til KAB bolig, entreprenøren og endda også arkitekten for byggeriet, og de arbejder på en løsning.

- Men det er åbenbart ret svært.

Sådan indleder Stina J et brev til nationen! om at bo med spande, der skal stå klar, når vejrudsigten love regn. Og om søvnløse nætter fyldt med frygt for et uvarslet regnvejr, det ville betyde vand på gulvet og risiko for faldskader.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Har også bedt om genhusning - forgæves

Stina havde her på siden læste om en anden KAB-lejer, der også var træt af fugt og dryp-dryp-dryp, og bemærkede at KAB i den sag mente, at det var denne anden lejers forsikringsselskab, der var ansvarlig for genhusning. Og så skrev hun til nationen!, for den besked har hun også fået.

Hendes brev – som KAB har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg har efterspurgt en ny lejlighed, men kan ikke blive genhuset, da de mener at det er min forsikring som skal stå for det.

- Men forsikringen fortæller selvfølgelig at det bør være udlejer der står for det.

12.000 kr i leje og skåle på gulvet

- Jeg bor altså i en 4 værelses lejlighed og betaler ca 12000kr om måneden, inkl forbrug.

- Min mand og mine 3 børn (5år, 2 år, og 10 måneder), skal så leve med et dårligt indemiljø, og en masse skåle stående på gulvet hele tiden.

- Jeg synes boligselskabet optræder, som om de synes det er ligegyldigt, skriver Stina og KAB har set brevet og også brevet fra Stinas forsikringsselskab, og de skriver, at de er glade for muligheden for at kommentere på henvendelsen fra beboeren i Ølstykke:

KAB beklager

- Vi holder med beboeren i, at der i en nybygget bolig ikke bør være problemer med vandindtrængen. Og vi må beklage, at problemet endnu ikke er løst.

- I nybyggerisager skal udbedringen af mangler følge en fastlagt proces, som i dette tilfælde desværre har trukket ud. Vi optrapper nu dialogen med entreprenøren om en løsning af sagen.

- Entreprenøren har i sidste uge udført tiltag, som vi lige nu afventer test og godkendelse af.

Og tilbyder nu genhusning

- Helt aktuelt har vi tilbudt beboeren midlertidig genhusning i en nærliggende boligafdeling, hvis det skulle vise sig at være endnu mere omfattende at løse problemet i hendes bolig.

- Det har hun ikke umiddelbart ønsket at tage i mod, men tilbuddet står åbent, skriver KAB, men hvad tænker du?