13-årig blev sur på pædagog: Så kom fire mand med baseballbat

Socialminister Astrid Krag vil indkalde relevante organisationer efter et voldeligt overfald på to fynske pædagoger, der arbejder på en institution for anbragte børn.

- Det er godt nok voldsomt.

- Stakkels pædagoger og beboere på gården.

Sådan skriver Anni A i en af de kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebook-profil om det firemandstæskehold, der dukkede op på en fynsk institution for frivilligt anbragte børn på Fyn lidt over midnat natten til onsdag.

'Det her bliver hævnet'

En pædagog havde nemlig i løbet af dagen fastholdt en 13-årige dreng, som angiveligt skulle have råbt, at 'det her bliver hævnet'. Og det blev det så - bla. med et baseball-bat - og nu er de fire mand anholdt og sigtet for rå vold:

- Helt uacceptabelt og forfærdeligt – ingen skal leve i frygt, når de er på arbejde.

- Vil hurtigst muligt indkalde socialpædagogerne og andre relevante organisationer til møde om, hvordan vi forebygger og hjælper, skrev socialminister Astrid Krag i går aftes på sin twitter, og det tilbud er der flere, der har taget godt imod:

Helt uacceptabelt og forfærdeligt – ingen skal leve i frygt, når de er på arbejde. Vil hurtigst muligt indkalde @los, @socialpaed, fadd og andre relevante organisationer til møde om, hvordan vi forbygger og hjælper.https://t.co/hzs2eyVXQp

#dksocial #dkpol — Astrid Krag (@Astridkrag) August 22, 2019

-Vi fra De Anbragtes Vilkår vil også gerne være med i dialogen om at sikre trygge rammer for både børn og voksne.

Er der et generelt problem?

- Sådan en hændelse er jo uhyggelig for alle der bor der. Vigtigt at tage det alvorligt, skriver De Anbragtes Vilkår f.ex. i en twitterbesked til ministeren, mens Andreas L synes ministeren er lige lovlig hurtig på aftrækkeren:

- På baggrund af en enkelt sag som denne?

- Måske du skulle først finde ud af om der er et generelt problem, skriver Andreas L.

nationen! har tidligere bragt adskillige kritiske indlæg fra forældre til anbragte børn:

