13.800 kr: Taber penge på at gå på arbejde

Hvor meget skal Hans Christian, der er 25 år og har en diagnose indenfor autisme-området have for at arbejde 15 timer pr. uge som flaskeautomat- og kundevognsansvarlig? Han synes selv han skal have mere.

- Jeg arbejder fem dage om ugen i et supermarked, tre timer pr dag.

- Jeg rengører flaske-automaten og sørger for, at den kører. Jeg tømmer skralde-spande, sætter vogne og kurve på plads. Og gør rent.

- Jeg holder ting ved lige, og fylder også lidt varer op hist og her.

Måske kunne jeg få 2000 mere pr måned

- Jeg er fleksjobber og får udbetalt omtrent 13800kr. i måneden efter skat.

- Men hvis jeg var blevet førtidspensionist efter de gamle regler kunne jeg have fået omtrent 16000kr. udbetalt efter skat. Inklusiv diverse tilskud.

- Uden at arbejde.

Sådan indleder Hans Christian G et brev til nationen! om at være 25 år og have en diagnose inden for autisme-området, der gør at han hurtigt bliver træt og derfor ikke kan arbejde lige så meget som andre. Hans Christian understreger at han er meget glad for sit arbejde, men at synes, at der er noget helt galt, når han ser, hvad der tikker ind på lønkontoen hver måned. hans brev – som han håber du vil dele til andre, der er interesseret i det danske arbejdsmarked – fortsætter derfor således:

- Jeg vil egentlig gerne blive ved med mit arbejde, men det er ligesom om at staten hellere vil have man sider der hjemme og laver ingen ting.

- Jeg føler jeg bliver røvrendt, for fleksjobbere får en fast grundløn af kommunen, og den ligger på dagpenge satsen.

- Og hvis man stiger i ens timeløn, så falder man i kommunens ydelse, skriver Hans Christian, der har sendt både lønseddel fra supermarkedet med (bemærk at han kun får løn for en tredjedel af de timer, han reelt er på arbejde, fordi han ikke er så effektiv) OG udbetalingsmeddelelsen fra kommunen, så du kan se, hvad han har af indkomst: