14-årig: Fandeme øv

Hvor mange voksne ville overleve en uge som 14-årig? Nationen! har fået et brev fra en 14-årig, der synes, at livet stresser.

- Når jeg ligger om aftenen i min seng, har jeg svært ved at falde i søvn.

- En million tanker flyver rundt i hovedet: ’Der er lige den aflevering i skolen, ej, mine venner lever bare et langt federe liv, wow, hende på Instagram har bare en meget federe krop' ... og mange andre tanker.

- Men vi unge bliver også presset fra så mange sider.

Flere og flere stresser

Sådan indleder Vigga A et brev til nationen! om at være 14 år og gå i 8.klasse – og leve et liv i en verden, der handler om den perfekte krop, likes, snaps, fomo og den uendelige tilgængelighed til sociale medier, hvor influencere lever det ideelle liv. Vigga har også kigget i statistikkerne og har set, at i 1987 var 4 procnet af pigerne i alderen 16-24 ofte stressede, og tallet for drengene i samme aldersgruppe var på 3 procent. Tal, der siden er vokset til, at 26 procen af pigerne ofte oplever stress, mens det for drengene er steget til 11 procent.

Hendes brev - som hun håber, at alle unge og voksne vil læse og lære af - fortsætter derfor således:

Det ender galt - samfundet skal ændre sig

- Jeg er træt af det, og samfundet skal ændre sig, hvis det ikke skal ende galt. Selv Børns Vilkår er enig med mig, og de kæmper hårdt for at hjælpe os unge.

- I udskolingen og gymnasiet gælder det om at have det højeste gennemsnit, være den klogeste, have overskud til alt og aldrig lave nogen fejl. Vi bliver bombarderet med lektier, afleveringer, krav og mange andre ting, som gør os unge stressede.

- Jeg synes, det simpelthen er for meget, og fordi der er dette pres, påvirker det os negativt, og derfor døjer vi med søvnproblemer, stress, ensomhed, tankemylder og ikke medfødte mentale sygdomme, f.eks. angst eller depression.

Perfekthedskulturen

- Den såkaldte perfekthedskultur på sociale medier, hvor kendte mennesker poster billeder af deres trænede kroppe, smukke rejser til eksotiske steder, dyre vaner og meget andet, propper forkerte billeder og forestillinger direkte ind i vores hoveder. Det leder til dårligt selvværd, mistrivsel og forvrængede idealer.

- Samfundet skal altså ændre sig drastisk, kravene skal sænkes, lærerne skal huske at inddrage eleverne og høre på os.

- Der skal være flere trivselsdage, hvor der er fokus på trivsel og vores mentale helbred, og helt ned i de små klasser skal vi undervises i, hvordan sociale medier er fake og alt for polerede.

Unge skal have hjælp - og kan ikke arbejde

- Så kære alle lærere, politikere og alle voksne - hvis I ikke gør noget nu, kommer I til at betale to priser på én gang.

- En samfundsmæssig pris, fordi det er dyrt økonomisk, hvis mange unge lige pludselig har brug for hjælp. Det bliver også samfundsmæssigt dyrt, da folk med dårligt mentalt helbred måske ikke får en uddannelse, og det går ind og rammer arbejdsmarkedet RIGTIG hårdt.

- I skal også betale for, at vi unge ikke har det godt.

- Som forældre, bedsteforældre og andet er det er fandeme øv og en ærgerlig pris at skulle betale, skriver Vigga, der udfordrer alle voksne til at prøve en uge som 14-årig:

- Sid i en klasse med 28 elever og alt for meget larm i 7 timer om dagen. Det er 35 timer om ugen. I skal så også lige vide alt om den nyeste kendissag fra reality-tv og have en mening om det. Så er der også lige fritiden, hvor I skal dyrke sport, se venner, være sammen med familie, lave lektier og meget andet, skriver Vigga. Men hvad siger du?