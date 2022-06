14-årig ser sin lønseddel: Pissesur

Hun glædede sig til at få løn for 5 timer - men fik et chok da hun så at hun skulle betale 26 kr i arbejdsmarkedsbidrag

- Jeg havde glædet mig til at få min første lønseddel. Da jeg fik den, blev jeg overrasket og sur.

- Jeg arbejder som svømmehjælpetræner en gang om ugen i 2,5 time og tjener 65 kroner i timen, så det ikke ligefrem den største løn.

Der manglede 26 kroner

- Jeg nåede kun at arbejde to gange, inden jeg fik lønsedlen. Selvom jeg kun havde haft to vagter, havde jeg alligevel glædet mig til at få de første penge, jeg selv havde tjent. Det drejede sig om 325 kroner, hvilket måske ikke lyder som meget, men det er det for en 14-årig.

- Jeg blev derfor meget overrasket, da der stod 299 kroner i stedet for 325 kroner. Grunden til, der stod et andet tal, er fordi, jeg åbenbart skal betale arbejdsmarkedsbidrag. Hvad er så pointen med et frikort?

Jeg er ikke engang myndig

Sådan indleder Astrid M. et brev til nationen! om at være på arbejdsmarkedet og tvunget til at betale arbejdsmarkedsbidrag - selv om hun har et frikort. Astrid mener, at hun - som hverken kan stemme på politikere, der vil fjerne bidraget, og heller ikke flytte til et andet land, der ikke kræver arbejdsmarkedsbidrag fra 14-årig - og andre unge burde fritages. hendes brev, som du gerne må dele til andre unge og måske også nogle ansvarlige politikkere, fortsætter nemlig således:

- Jeg er ærlig talt pissesur.

- Jeg er kun 14 år. Jeg kan ikke stemme, jeg kan ikke træffe mine egne valg, da jeg ikke er myndig, og jeg er ikke engang gammel nok til at komme i fængsel.

- Jeg er heller ikke gammel nok til at drikke eller have sex, men jeg SKAL betale arbejdsmarkedsbidrag.

Okser afsted på cykel - og betaler til voksne uden arbejde

- Hver torsdag bruger jeg 40 minutter på at cykle frem og tilbage, og kan knap nok nå derhen, da jeg har fri 15:30. Her bruger jeg 2,5 time på at lære fem forskellige børnehold at svømme. For det får jeg 162,50 kr. Eller det troede jeg.

- Jeg får i virkeligheden kun 149,50, fordi jeg skal aflevere 8% til statskassen.

- Arbejdsmarkedsbidraget blev indført, for at lønmodtagerne skulle bidrage til at betale statens omkostninger til fx dagpenge.

De arbejdsløse kan få 19.351 pr måned

- De fleste steder skal man være fyldt 15, og være gået ud af 9 klasse. Det er derfor de færreste, som rent faktisk arbejder som 14-årig. Alligevel er vi 14-årige, som har valgt at arbejde, tvunget til at betale skat af vores i forvejen lave løn.

- Jeg skal betale arbejdsmarkedsbidrag til folk, som er på dagpenge, og kan få op 19.351 kroner. Det absurde ved det hele er, at dagpengemodtagere ikke engang betaler arbejdsmarkedsbidrag selv.

- Heller ikke pensionister, kontanthjælpsmodtagere eller studerende på SU betaler arbejdsmarkedsbidrag.

Folk uden rettigheder skal ikke betale

- Det lyder måske lidt småligt det hele, og det betyder selvfølgelig ikke det helt store, at jeg skal betale 13 kroner om ugen til staten, men det drejer sig ikke om pengene, men om princippet.

- Når jeg ikke har nogen rettigheder i staten, hvordan kan jeg så have en pligt til at betale til statskassen, skriver Astrid, men hvad tænker du?