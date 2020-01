140 danske soldater er i Irak: Lad os få dem hjem

Danske soldater har siden 2014 været med til at uddanne mere end 19.000 irakiske soldater. Så nu må det være tid til at Danmark forlader Irak, mener flere netdebattører.

- Lad os så få de soldater hjem NU.

Sådan skriver Anne M i en af de mest populære af de hundredevis af kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om situationen i Irak og NATOs beslutning om, at 'suspendere' den træning og uddannelse af irakiske soldater, man - og Danmark - har været i gang med siden 2014.

Skynd dig hjem Jensen

Og Anne er langtfra den eneste, der synes, at Irak efter hånden kan klare sig selv:

- Kom Jensen skynd dig hjem Jensen.

- Vi savner dig i Danmark, skriver Leif T, således og Yannick L synes, at de irakiske soldater efterhånden må være i stand til at træne hinanden:

Hvad med at irakere træner irakere?

- Er der ikke også blevet trænet alt rigeligt?

- Én trænet irakisk soldat, træner to nye og så fremdeles....

- Jeg tipper på vi har skabt et monster, der kommer til at snappe os i haserne, her i løbet af de nye 'brølende 20'ere', skriver Yannick.

Har været med til at træne 19.583 irakere

Ifølge forsvaret.dk har Danmark siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget udgøres i øjeblikket af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et logistik-bidrag samt et mindre stabsbidrag.

I følge seneste 'mission update' fra december har vi gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk og gennemført i alt 84.348 uddannelser,

Forsvarsministeriet: Vi afventer

I alt er der cirka 170 danske soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater, og Forsvarsministeriet fortæller i dag til DR Nyheder, at man stadigvæk afventer situationen, førend man beslutter, hvad der skal ske med de danske soldater, der deltager i træningsaktionen, men hvad tænker du?