140 km/t uden kørekort: Sku' have spurgt'

Beder du om at se kørekortet, hvis én du kender, skal låne din bil? En far i Kolding fortryder bittert, at han ikke gjorde

- Mon ikke andre forældre kan sætte sig ind i, at man siger 'ja' til at låne bilen ud - uden at tjekke om den unges forsikring, om at have kørekort, faktisk er rigtig...

- Forstår godt, at faderen her ærgrer sig og går offentligt ud med sin ærgrelse.

- Bl.a. til påmindelse for andre 'velmenende forældre til venners venner'.

- Så tak for det.

Ingen medlidenhed

Sådan skriver Tina O. i en af de 124 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om en bilejer, der lånte sin bil, en VW Golf, til sønnens kammerat. En kammerat, der ikke havde kørekort, og desuden kørte 140 km/t, da han forsøgte at flygte fra politiet - i den lånte bil:

- Tåbeligt. Ingen medlidenhed herfra

- Kør ordentligt og tjek dog kørekort, skriver Anette P. i en anden kommentar, mens Jytte er mere på faderens side:

Bilejeren skal ikke straffes

- Dårlig kammerat, skriver hun således i den pt mest populære kommentar. Politiet har nemlig konfiskeret bilen pga vanvidskørsel. Selv om det altså ikke var ejeren, der kørte vanvidskørsel:

Den der lånte skal straffes

Og den afgørelse synes Mona S. er lige skrap nok:

- Det er ikke i orden, at det går udover bilejeren, som har lånt bilen ud

- I stedet skal det være sådan, at den, der har lånt bilen, ikke må købe bil i et antal år, skriver Mona.