149 kvadratmeter i centrum af København for 6000 pr. måned: Uhørt

- Det er vanvittigt, at lovgivningen gør, at man ikke må lade lejen stige til et rimeligt niveau i en lejlighed på 149 kvm til 6000 kr om måneden, fordi man er på en gammel lejekontrakt.

- Dejligt for lejer, at vedkommende kan bo så billigt midt i centrum.

- Men det kan så absolut vendes om.

Fuldstændig målløs

Sådan skriver Charlotte K i en af de 47 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en ejendom i indre by, hvor lejerne betaler en ret så forskellig leje.

En beboer, der flyttede ind for 25 år siden, betaler således 6000 kr. pr. måned, mens den lejer, der vælger at flytte ind i den lejlighed på etagen ovenover, som den nye ejer, en kapitalfond, har renoveret, skal betale mere end 24.000 kr. pr. måned. Og Charlotte er ikke den eneste, der vælger at kommentere den billige leje:

- Er fuldstændig målløs over at DR stiller sig til rådighed som ukritisk talerør for enlige ældre københavnere, der sidder i store 4- og 5-værelses lejelejligheder på Frederiksberg og i indre by og beklager sig over, at en husleje, der ikke er blevet indekseret i 20-30 år, nu sættes op, så de reelt kommer til at betale det samme som alle andre.

Både i København City og Frederiksberg

- De skal da bare have armene oppe over hovedet over de mange tusindevis af kroner, som de i årenes løb har kunne spare ved at sidde i en uhørt billig lejebolig, skriver Marie H, der har fået et like fra Jan C:

- Hvor har du ret.

- Jeg kender folk som bor i store gamle lejligheder på 100-150 m2 for 8.000 kr, både i Kbh city og Frederiksberg, skriver Jan.



Frit marked eller politiske priser?

Adskillige andre af DRs Facebook-venner undrere sig over, at udenlandske kapitalfonde som Blackstone, overhovedet kan få lov til at købe ejendomme i Danmark, når der samtidig er voldsomme begrænsninger på udlændinges køb af sommerhuse, men Lars B stiller i sin kommentar spørgsmålet, om markedet eller politikerne skal bestemme boligpriserne:

- Hvem skal bestemme den 'rimelige' leje? (Og) hvad med den 'rimelige' pris på ejerlejligheder?

- Enten har man et frit marked, der bestemmer pris - eller også er man på vej mod politiske priser.

Alle andre kan have gavn af større udbud

- Hvem betaler for at tilfældige personer kan bo Kgs Nytorv for 3500 for 150 kvm?

- Det gør ikke bare udlejeren - hvis private ejendom reelt er konfiskeret - men også alle andre, der kunne have gavn af prisfald gennem øget udbud.

- Hvis udenlandske fonde ikke må købe hvem må så? Ingen? Hvem skal være ejere? Ingen? Staten? Hvorfor ikke beboerne selv, skriver Lars. Hvad tænker du?