15 år og træt: Drengene kalder mig luder

nationen! har modtaget et brev fra en 15-årig skolepige, der undrer sig over, hvorfor drenge er så dårligt opdragede.

- Som de fleste 15-årige piger har jeg ikke oplevet så meget endnu.

- Men.....

- Noget jeg har oplevet ALT for meget af, er sexisme og sexistiske jokes fra jævnaldrende drenge.

- Den ene joke efter den anden, cirka hver dag.

Drengene råber: Kvinder er objekter

- Og nu er det blevet for meget. Jokesne bliver grovere og grovere.

- Nogle gange råber drengene fra min klasse - midt i timen – ’Hvad er kvinder'… og så svarer de 'objekter'.

- Det gør os piger sure.

Metoo - ikke på min skole

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en skoleelev fra 9. klasse - en skoleelev, der ikke oplever, at metoo-debatten og respekten for kvindekønnet er nået til hendes skole. Og som undrer sig over, at drenge er opdraget, så de kan finde på at kalde hende og veninderne for ’luder’.

Hendes brev - som du kan overveje at sende til en dreng/ung mand eller hans forældre – fortsætter nemlig således:

Luder - sagde bare min mening

- Stemningen i klassen bliver dårlig af alle de sexistiske kommentarer.

- Når vi f.eks. har historie, og snakker om da kvinder fik rettigheder og stemmeret, så siger drengene altid, at det var den største fejl i historien.

- Og det er jeg virkelig træt af. Det er da mennesker, der siger sådan, der er den største fejl i historien.

- Ingen af os piger bliver overrasket, hvis vi bliver kaldt en ’luder’.

- Jeg har flere gange prøvet at blive kaldt en luder bare fordi jeg sagde min mening.

Mon deres forældre ved hvordan de opfører sig?

- Mange ville sikkert sige, at jeg skulle vende den anden kind til, men jeg synes de drenge, burde få noget respekt for folk – og ikke kun kvinder.

- Det er egentlig ret vildt, at mine veninder og jeg på den måde er ofre for folks dårlige børneopdragelse.

- Det kan selvfølgelig være svært som forældre at opdrage på sit barn, hvis man ikke ved at der er et problem.

Læreren siger ihvertfald ikk' noget

- Derfor hjælper det ikke, at lærerne aldrig lægger mærke til noget.

- Og at der ikke er nogen konsekvenser, når man så siger det til læreren.

- Jeg tror de fleste forældre ville blive overrasket over, hvor stor forskel der kan være på deres børn der hjemme og deres børn i skolen, skriver den 15-årige, der synes at forældre skal snakke med deres børn om de – uanset køn - har oplevet eller sagt noget lignende.

Men hvad siger du?