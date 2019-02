15 årig jyde i København: Havde set rulletrapper før, men ....

Når man kommer fra en mindre by i Herning-området, så kan det være udfordrende at være på egen hånd i København, skriver Nicklas

- Jeg kommer fra en lille by i Jylland, hvor folk er helt stille og rolige.

- Men det er noget helt andet her i København.

De gennemsigtige døre vil ikke åbne

Sådan indleder Nicklas, 15 år og fra Herning, er brev til nationen! om at være - ja, 15 og fra Herning og på besøg i hovedstaden.

- Det første der sker, er at skal tage S-toget ind til hovedbanen.

- Jeg kommer så ind i toget og så gider de der to gennemsigtige døre ikke åbne for mig.

Ret urutineret

- Jeg bliver selvfølgelig lidt stresset over de døre ikke gider at åbne - og jeg står jo bare der og ligner en klovn. Jeg mener, det er jo ret urutineret, at man ikke kan finde ud af at åbne en dør.

- Jeg kigger mig så lidt omkring for at signalere, at jeg mangler lidt hjælp til den her dør.

- Og jeg får øjenkontakt med en kvinde, som bare siger 'du skal bare åbne døren'.

Kvinden kigger mærkeligt på mig

- Øh, ja, det er jo det, der er problemet, og jeg troede faktisk at jeg de sidste 20 sekunder havde vist, at jeg ikke 'bare lige' kunne åbne den dør.

- Jeg siger så tilbage 'vil du hjælpe mig med det. og hun kigger lidt mærkeligt på mig, men hun går da hen til døren og vupti, en bevægelse med armen og døren åbnede.

- Jeg sagde selvfølgelig tak og gik ind og satte mig.

- Det var jo ikke den bedste start på dagen, men den da godtnok lige blive endnu værre.

- For da jeg kommer ud af toget og er på vej op imod rulletrapperne på hovedbanen, kommer så til at stille mig i venstre side at rulletrappen.

Der hvor jeg kommer fra har vi ikke rulletrapper

- Der hvor jeg kommer fra har vi jo ikke rulletrapper, men jeg har da set rulletrapper i film, men at det ligefrem var regler for, hvor man skal stå på sådan en, det anede jeg da ikke.

-Jeg fik i hvert fald højt og hurtigt at vide, at jeg skulle gå til siden af en meget travl person.

- Okay så.

- Helt overordnet - efter 5 dage i København - synes jeg dog, at folk er meget stille og rolige, men når det kommer til de små ting, man ikke lige kan finde ud af eller gør forkert, så viser de ikke meget hensyn.

Måske folk skal tage lidt mere til Jylland

- Måske det var en god ide, at folk fra København tager en tur til Jylland og lærer at opfører sig lidt mere stille og roligt - ligesom det er en god ide, at jeg har været i København og prøvet automatiske glasdøre og rulletrapper.