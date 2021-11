15-årigs ønskeliste: Penge er perfekt

Kan man tillade sig at ønske sig penge i julegave, når man nu har 'alt'? nationen! har fået et læserbrev fra en 15-årig, der kæmper med at skrive ønskeliste

- Det er tid til ønskelister.

- Nogen har mange ønsker, men det har jeg ikke.

- En pige fra min klasse ønsker sig f.eks. håndklæder og hættetrøjer, men ikke, fordi hun har brug for dem. Hun har nemlig nok af dem.

- Så hvad hvis man føler, at man har alt, hvad man har brug for?

Penge er det nemme

Sådan skriver Storm H. til nationen! om at være 15 år og føle at man har alt – og derfor have svært ved at skrive en ønskeliste.

Storm er ikke den første unge der skriver til nationen! om 'ønskeliste-udfordringen' i et af verdens rigeste lande. For år tilbage modtog vi nemlig denne fra Ida R.:

14-årig orker ikke at skrive ønskeliste: Får ikke håndtaske til 3500 alligevel

Godt råd til farmor

Men Storm peger også på, at mange af de gaver, der ender under danske juletræer, måske slet ikke skaber den glæde, de skulle. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Det jeg ønsker mig, er ikke noget, jeg har brug for. Men det er da rart at have.

- Problemet er at hvis man ikke laver en ønskeliste, kan man være 99% sikker på, at det man får er noget, man slet ikke ville have.

- Penge er selvfølgelig det nemme at skrive på ønskelisten.

- Så hvis man har en farmor, som har fundet ud af, at man kan sende pengegaver på MobilePay, så er det perfekt, skriver Storm, der er med på, at mange mener at penge ikke en er ordentlig gave, og derfor nu alligevel har skrevet en ønskeliste.

Hvis du kender nogen, der ikke har problemer med at finde på ønsker - og som godt kunne bruge en pakke julehjælp, så samler Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet ind igen i år.

Man kan søge julehjælp her - og du kan støtte her.