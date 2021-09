15 skilte stjålet på én nat

- I det omfang lyder det som metaltyve.

- Og ikke bare som 'det er skide skægt'-tyve.

Nu ringer vi til politiet

Sådan skriver Carsten M. i en kommentar på Slagelse Kommunes Facebook-profil om de mange skilte, som er forsvundet på det seneste. Alene i år er der stjålet 80 skilte - og ca. 15 skilte forsvandt på én enkelt nat i starten af august.

Så nu skruer kommunen bissen på, da tyvene sætter andre menneskers liv på spil, når de fjerner trafikskilte.

- Tyverierne har nu fået et så stort omfang, at vi er begyndt at melde tyverierne til politiet, skriver kommunen på Facebook, og opfordrer borgerne til at ringe 114, hvis de ser nogen – som ikke har kommunens logo på arbejdstøjet – der roder med skiltene.

Politiet når ikke at komme

Mange af kommunens Facebook-venner kan genkende problemet, men tror at skiltetyvene er for smarte og for hurtige - og politiet for langsomme.

- Hmmmm. De er da længe væk inden politiet kommer.... desværre....

- Vi mangler også skilte ude i vores kvarter, skriver Susanne H. således og Kim S lancerer en anden løsning: Plastikskilte lavet af genbrugs-materialer, som igen gider stjæle:

Plast istedet for metal?

- Skulle et plastskilt endelig gå i stykker koster et nyt kun en brøkdel og plasten har ingen værdi, så den er ikke særlig spændende at stjæle.

- Når ja, så er det også en grønnere tanke gang, skriver Kim.

Der findes allerede kantsten produceret af genbrugsplast - det kunne TV Syd fortælle sidste år - men hvad tænker du?