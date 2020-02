15 stks-pakken: Rengøring og rygning i ét

Der bliver smidt mange tusinde skodder ud i naturen, og det fik Kim C. til at tænke kreativt.

- Nu hvor man kan læse og se, hvor mange cigaretskod, der bliver smidt i naturen og andre steder i det offentlige rum, har jeg – en pensioneret ingeniør – fået en skør ide.

- I stedet for at producere og sælge cigaretter i 20 styks pakker, kunne man indføre en 15 stks pakke med Indbygget beholder til de 15 skod.

I mine unge dage kunne man få 10 stks

Sådan indleder Kim C et brev til nationen! om en opfindelse han har gjort, der skal forbedre miljøet. Kim læste nemlig om Masseeksperimentet 2019, der i efteråret sendte 57.000 danske skole- og gymnasieelever ud i de danske skove, grøfter, parker, strande og så videre for at finde plastik. Og om de 374.082 stykker plastik, de fandt. Cigaretskod toppede nemlig listen suverænt med 112.018 stks. Og dem har Kim fundet en fin plads til:

- I mine unge dage i 70’erne købte vi jo også 10 stk pakker, når vi skulle i byen.

- Så en pakke med 15 stk er vel OK. Så kunne vi skåne miljøet og rengøring.

Charmerende - men ulovlig

- Jeg håber at nogen vil gå videre med ideen, skriver Kim, og nationen! har spurgt British-American Tobacco, der bl.a. står for cigaret-mærker som Prince og Kings, om hvad de synes om Kims ide - og den synes de godt om:

- Det er en charmerende ide, men desværre også ulovlig inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer, lyder det fra en talsperson for BAT, House of Prince, men hvad synes du?