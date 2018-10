15.000 danske arbejdere bliver dræbt hver år: Dumt at hente flere udlændinge

- Vorherre bevares.



- Tænk, at den slags middelalderlige holdninger stadig findes og får spalteplads i JydskeVestkysten. 2018 kalder.



- Kvindens krop, kvindens ret.

Nu vil regeringen importere en masse udlændinge

Sådan skriver Mads K i en af de 23 Facebook-kommentarer, der er skrevet til et læserbrev om abort, bragt i JydskeVestkysten. Og Mads er langtfra den eneste, der synes at brevskriver Martin N er helt galt på den, når han blander den danske abortlovgivning sammen med Danmarks behov for arbejdskraft:

- Regeringen beklager, at der er for få mennesker til ansættelse og uddannelse i danske virksomheder. Men hvem er skyld i det?

- Ja det er de politikere, som accepterer, at der hvert år i Danmark dræbes 15.000 ufødte børn. I løbet af de sidste 20 år er det ca. 300.000 danskere.

15000 børn med kummerlig tilværelse

- Nu vil regeringen så importere en masse udlændinge. Det er fuldstændig skørt, skriver Martin N nemlig i sit læserbrev med henvisning til regeringens forslag om at sætte den såkaldte beløbsgrænse ned, så udlændinge fra visse lande udenfor EU, kan på arbejdstilladelse i Danmark, hvis de kan få et job til 330.000 pr år:

- Skulle de 15000 børn så have en kummerlig opvækst fordi forældrene ikke var i stand til at varetage barnets tarv?

- Hold hold hold hold..!

Fri abort er klart at foretrække

- Jeg synes da man skal undgå at blive gravid for sjov, men fri abort er da helt klart at foretrække frem for uønskede børn, skriver Jesper S i en anden kommentar, men hvad tænker du?