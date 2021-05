15.000 for en telefon: Elgiganten siger undskyld

- Jeg er blevet ringet op af Elgiganten.

- De undskyldte og tilbød en ny telefon

Sådan skriver en glad Torben H - som du muligvis kan huske fra den to uger gamle klageartikel Utilfreds med Elgiganten: Telefon til 15.000 skiftede farve - nu til nationen!

Telefonfarve er vigtig

Torben havde involveret nationent! fordi han mente, at en reparation af den ret så dyre telefon varede for lang tid - og at det var kritisabelt, at den - da den kom retur - havde skiftet farve.

Elgiganten kunne dengang ikke kommentere eller forklare, hvad der der var gået galt i sagen, men nu har har Torben altså fået både opkald OG modtaget den nye telefon, som er i den korrekte kobber-udgave.

30.000 læsere deltog i debatten

Helt som hans kone gerne vil have, nu hvor hun havde brugt hele sin udbetaling af indefrosne feriemidler på en telefon, der skal kunne det hele - især NemID.

Og skal man tro den afstemning, som flere end 30.000 læsere deltog i om telefonfarve, så betyder farven faktisk ret meget.

Hele 30.141 læsere - svarende til 94 procent - svarede nemlig, at farven er en meget vigtig del af telefonen.