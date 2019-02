16-årig knivstikker udvist: Zodi og Hatem synes det er fedt

Mange glæder sig over, at knivstik på blå mandag på Dyrehavsbakken sidste år nu ender med udvisning.

- For satan da.

- Ser ud som om, der er begyndt at ske noget nu.

- Men vi skal jo være venlige her i Danmark, så vil ønske ham en behagelig tur hjem.

En idiot mindre

Sådan skriver Michael C i en af de kommentarer, der lige nu hamrer ind på Ekstra Bladets Facebook om den dom, Østre Landsret afsagde tidligere i dag, der betyder, at en 16-årig dreng, der er dømt for knivoverfald, nu skal forlade Danmark.

- Ud med dig, når ikke du kan opføre dig ordentligt her i Danmark, skriver Birgit og Hatem K - som på ganske kort har modtaget mere end 100 likes - skriver:

- Fedt.

Sætter os andre i dårligt lys

- Så er der 1 idiot mindre, af de som sætter os andre, der lever op til reglerne, i dårligt lys, skriver Hatem, og Zodi G - som bruger en fly-emoji - skriver:

- Fuldstændig enig, Hatem!

- Er squ træt af tabere som ham, så fedt det kun går én vej.

Men hvad tænker du?

Derfor skal 16-årig udvises til Pakistan Drengen var næsten 16, da forbrydelsen på Dyrehavsbakken i Klampenborg i maj sidste år fandt sted. Offeret var en dreng på 14, som var ude at fejre blå mandag sammen med nogle jævnaldrende. På et tidspunkt opstod der uoverensstemmelser mellem to grupper i området ved radiobilerne. Lidt senere, ved 22-tiden, blev den 14-årige stukket med kniv blandt andet i brystet og i begge baller. Udvisningen begrundes blandt andet med, at overfaldet var groft og umotiveret, og at offeret havde været i livsfare. Han kom til Danmark, da han var syv-otte år, oplyser landsretten. Kilde: Ritzau

Det er ikke første gang, at en person med anden etnisk baggrund glæder sig over, at der bliver slået hårdt ned på ballademagere eller kriminelle med anden etnisk baggrund.

For to år siden fik Murat Y fra Mottalavej-kvarteret i Korsør således mere end 325 likes, for en kommentar han skrev om at boligselskabet ville smide ballademagere ud.

- Jeg er tyrker, super flot arbejde.

- De skal bare ikke ødelægge det for os andre.

- Odense Århus Ålborg kom i gang.

