16 mia. kr: Har du snydt dig selv?

Rigtig mange henvendelser til nationen! handler om hvor elending Udbetaling Danmark er - men nu henvender Udbetaling Danmark sig. De skriver at de gjort det lettere for borgere at søge støtte til huslejen.

- Der er jo ret komplicerede regler på boligstøtteområdet, og derfor har det givet problemer for nogen, når de skal ansøge om boligstøtte.

- Taget i betragtning, at der er omkring 600.000 husstande, der modtager støtten, kan man godt kunne forestille sig, at en del af jeres læsere er iblandt de hårdt prøvede.

Håber det bliver nemmere

Sådan skriver Christian fra Udbetaling Danmarks presseafdeling til nationen! om den nye selvbetjeningsløsning www.borger.dk/boligstøtte, der er blevet arbejdet på i lang tid.

De 600.000 husstande, der sidste år delte 16 milliarder støttekroner, kan nemlig vise sig at være for få i forhold til, hvor mange, der kunne være berettiget til hjælp til huslejen. Men som måske har givet op fordi det var for besværligt eller indviklet at søge. Christians mail fortsætter nemlig således:

Og hurtigere

- Vi har ret store forventninger til, at det fra nu af bliver nemmere, mere intuitivt og hurtigere at søge om boligstøtte.

- Vi tyvstartede med løsningen for en mindre gruppe boligstøttemodtagere i april sidste år.

- Og de er glade for løsningen, skriver Udbetaling Danmark, men hvad tænker du?