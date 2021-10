16. gang blev Maria mistænksom

- Jeg købte en bog til 305 kr d. 13/7 2020. Hos Buuks.dk

- Men nu opdager jeg at Buuks ugen efter trak 89 kroner mere ( d. 20/7 2020).

- Og 89 kr. d. 18/8 2020.

- Og 89 kr. d. 16/9 2020.

- Og 89 kr. d. 16/10 2020

- Og 89 kr. d. 17/11 2020

- Og 89 kr. d. 15/12 2020

- Og 89 kr. d. 14/1 2021

- Og 89 kr. d. 15/2 2021

Burde nok kigge efter lidt oftere

- Og 89 kr. d. 16/3 2021

- Og 89 kr. d. 14/4 2021

- Og 89 kr. d. 18/5 2021

- Og 89 kr. d. 15/6 2021

- Og 89 kr. d. 13/7 2021

- Og 89 kr. d. 12/8 2021

- Og 89 kr. d. 13/9 2021

- Og 89 kr. d. 12/10 2021

Bedre sent end aldrig

- Ja, jeg burde nok kigge mine udgifter gennem lidt oftere, men nu skete det tilfældigvis i dag.

- Og bedre sent end aldrig.

Sådan lyder det fra Maria J., der har kontaktet nationen! for at kaste lys på den måde bogsælgeren Buuks.dk kører forretning på. Og den 'ekstraregning' på 1424 kroner hun helt uden at vide det, har betalt for den bog hun købte sidste sommer.

Plejer altid at opdage det - Under ingen omstændigheder vil jeg anbefale buuks, købte en bog og nu trækker de beløb fra ens konto, og det er ikke muligt at få kontakt til dem. MV, for en dag siden Jeg bestilte en bog, og det var en fin pris og ok hurtig leveringstid.

MEN! Man er åbenbart automatisk tilmeldt en kundeklub hvilket jeg først opdagede da de trak 89 kr fra min konto. Jeg plejer altid at opdage det når det er den slags firmaer, så de har skjult det rigtig godt. Gå langt udenom buuks.dk! HN, for 21 timer siden Firmaet bør meget tydeligt skrive at for at få prisen skal man betale 89 kr i indmeldelsesgebyr . det er meget hvis man kun skal købe 1 bog MEGET DÅRLIGT FORKLARET ØV K, for seks timer siden Jeg tilslutter mig mængden der er blevet bondefanget.

Jeg opdagede dog missæren da jeg afstemte min bankkonto. Så Buuks bondefangeri har kostet mig 89 kr. Skriv dog højt og tydeligt hvad det går ud på. Køber ALDRIG hos Buuks igen, og vil heller ikke anbefale andre at gøre det. Jeg tror ikke det er lovligt at trække 89 kr. fra min konto med mindre jeg har godkendt transaktionen. Jeg går videre med sagen. WK for en dag siden Læs flere buuks.dks kundeoplevelser her Vis mere Vis mindre

Kan ikke stoppe opkrævningerne

Et opslag på Buuks.dks Trustpilot viser, at Maria langt fra er den eneste, der ikke har været klar over, at deres køb hos Buuks betød en månedlig regning på 89 kr. Og nationen! har derfor bedt Buuks svare på, hvorfor de tror, at så mange af deres kunder føler sig snydt – og om Maria kan få sine penge retur.

Deres svar kan du se nedenfor – Marias brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har gennemlæst handelsbetingelserne og deres privatpolitik grundigt, og intet sted står der noget om et abonnement.

- Lige som jeg heller ikke kan genkendes i deres kunde login via hjemmesiden -min bruger eksistere ikke.

- Så jeg kan heller ikke stoppe opkrævningerne.

- Jeg har skrevet til, at de bruger ufine metoder, som jeg synes er ulovlige jf lov om forbrugeraftaler paragraf 31.

Nu satser jeg på nationen!

- Men det ser de stort på og ønsker ikke at finde en løsning.

-Så nu satser jeg på, at nationen! vil hjælpe mig til at få Buuks.dk til at tale, skriver Maria, og Buuks' administrerende direktør Rasmus Andersen, har set Marias brev, og sendt dette svar:

- Vores mål som fordelsklub er at give vores medlemmer størst mulig værdi for deres abonnement, og rigtig mange forbrugere kan se fordelen i at spare penge på over 60.000 bogtitler til indkøbspris.

Vi har gjort det så tydeligt som muligt

- Vi har forsøgt at gøre det så tydeligt som muligt, at der er tale om en fordelsklub og et abonnement - blandt andet på webshoppens forside, ved angivelse af alle priser samt ved check out og i ordrebekræftelsen.

- Som ung virksomhed er vi dog også klar over, at vi løbende kan forbedre vores tjenester og kommunikation yderligere gennem dialog med vores medlemmer, og derfor lytter vi til al kundefeedback, herunder Marias.

- Vi synes, det er meget ærgerligt for Maria, at hun kun har benyttet sit medlemskab til at købe en bog til indkøbspris og dermed ikke til fulde udnyttet de mange fordele, der er knyttet til medlemskabet.

De fleste medlemmer forstår det godt

- Heldigvis oplever vi, at vores medlemmer i langt overvældende grad forstår konceptet, er tilfredse med deres abonnement og glade for at kunne shoppe til indkøbspriser med store besparelser, skriver Rasmus Andersen til nationen!, og presseafdelingen i Buuks siger, at Maria kan skrive til dem, men hvad tænker du?