17-årig melder sig selv: Gik fra tændt grill og ødelagde for 100.000 kr

- Alle begår fejl/dumheder...Vi er mennesker...

- Men det er voksent at tage ansvar...

- Så flot at tage ansvar og stå ved sin dumhed...

- Det er ikke alle som gør - ikke engang igennem et helt liv...

- Så flot min pige, ret du bare hovedet op...du har lært noget og vil med garanti aldrig glemme det...

- Kram herfra og god sommer.

Havde helt ondt i maven

Sådan skriver Hanne R i en af de kommentarer, der er skrevet på Fyens.dk om den unge pige, der nu har indrømmet, at hun og kæresten begik en kæmpefejl, da de forrige lørdag hyggede sig med grillmad på brodækket af afrikansk træ foran Turbinehallen i Middelfart, hvor USTC-koncern har hovedsæde. Og det derfor nok er hendes skyld, at den fine træbeklædning nu er delvist ødelagt.

- Hun havde helt ondt i maven og var meget berørt af situationen, da hun kom, men hun skal have kæmpe ros og respekt herfra.

- Da hun så artiklen på Fyens.dk blev hun bange for, hvad det ville komme til at koste. Alligevel var hun modig nok til at tage ansvar og komme herned og fortælle, at det var hende og kæresten, der havde efterladt grillen, fortæller Morten Jensen fra firmaet, der ifølge fyens.dk mener, at den ulmende grill har ødelagt for cirka 100.000 kr.

Stærk og høj moral

- Der er nogle gange en stemning af, at unge mennesker er uansvarlige og er sådan nogle, der trænger til et drag over nakken. Den unge pige er i hvert fald et eksempel på det modsatte, siger Morten Jensen, der nu vil ordne sagen som en forsikringssag - uden politiets hjælp.

- Hun er stærk og det er et udtryk for høj moral at hun melder sig, skriver Karsten V i en anden kommentar, mens Casper Us kommentar handler om prisen på badebroen:

- Det er selvfølgelig dumt at tænde en grill på et underlag af træ, og også at tænde grill når der er forbud.

Luksussyge: Badebro til 100.000

- Når det er sagt, så fortæller historien også noget om hvorfor alt er så dyrt i Danmark.

- En bådebro eller terrasse skal helst laves i kostbart træ. Det almindelige er aldrig nok.

- Vi lider af luksussyge. Det gælder både privatpersoner og virksomheder. Og ikke mindst offentlige bygninger, skriver Carsten, men hvad tænker du?