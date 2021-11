17 gang gik det galt

- Utroligt ikke?

- Politiet gør det arbejde, de bliver betalt for at gøre.

Sådan skriver netdebattøren 'Grumpy' på den britiske avis Dailymails side i dag om de aktivister fra Insulate Britain (Isoler Storbritannien) der i dag ville stoppe morgentrafikken i byerne Birmingham, Manchester og Hertfordshire.

Blokader spreder sig

Det var nemlig første gang at aktivisterne, der vil have politikerne til at tage ansvaret for 30 millioner pivutætte britiske boliger, var i aktion i byen uden for London - og det var også første gang, at politiet stoppede dem, før de kunne blokere trafikken:

- Vi forstår, hvor frustrerende hændelser af denne art er for offentligheden, og vi ønsker at forsikre alle om, at vi har solide planer på plads for at minimere enhver forstyrrelse og er klar til at foretage anholdelser så hurtigt, som vi overhovedet kan.

- Vi fortsætter med at arbejde tæt sammen med vores partnere og andre berørte, lyder det fra Hertfordshires politis Nick Caveney, der kan fortælle, at man anholdt 20 aktivister.

Vores regering dræber

Insulate Britain - der altså havde succes med at blokere trafik i Birmingham og Manchester mener, at de utætte boliger er skyld i massivt overforbrug af energi og dermed bidrager voldsomt til CO2-udledningen:

- Vi sender vores budskab til folk uden for London, fordi vi ønsker, at alle skal vide, at vores regering dræber vores børn.

- Storbritannien burde føre verden i spidsen med radikale planer om at dekarbonisere vores samfund, i stedet sætter vores regering aktivt politikker, der vil øge emissionerne. - Offentligheden kan lukke øjnene, men dette forsvinder ikke, ingen kommer for at redde dig. Vi bliver forrådt. Denne regering samarbejder i folkedrab, siger aktivisten Gabby fra Insulate Britain om dagens aktion - den syttende af slagsen.

