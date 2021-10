17.210 ledige job: Ingen blev besat

- Tillykke og velkommen til den virkelighed, der er forsøgt at råbe op om i årevis...

Sådan skriver Cristina R. i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om en ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der viser, at der i perioden december 2020 til maj 2021 var - hold fast - 17.210 stillinger indenfor pleje og omsorg, der IKKE blev besat. I perioden september 2020 til februar 2021 var det samme tal på 10.220;

Tør ikke tænke

- Det er en ond spiral, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis man ikke får sat en stopper for det.

- Rigtig mange steder er det nødvendigt at lukke et vist antal senge, fordi man simpelthen ikke har sygeplejersker nok til at opretholde plejen omkring patienterne, siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet til DR Nyheder, og Pia F - der også har deltaget i debatten på DRs Facebook - har en løsning:

Sæt grundlønnen op

- Ikke overraskende.

- Tallet vil vokse hvis ikke der bliver rettet op på vores grundløn.

- Få ønsker at søge ind og eller at blive i faget. Der må og skal være sammenhæng mellem løn, ansvar og uddannelselængde.

- Dertil kommer mange ikke føler det attraktivt at arbejde hver anden weekend, påske, pinse jul mm, skriver Pia, men hvad siger du?

