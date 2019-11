17.963 akademikere er ledige: Netto har 583 ledige stillinger

Heftig debat om hvilke job, man kan kræve at folk med lange uddannelser søger. For kan man sidde i kassen, hvis man er uddannet men arbejdsløs jurist?

- Jeg vil hellere ansætte en person, der er højt uddannet, hvis han/hun har taget alt muligt arbejde mens de søgte det rigtige job, fremfor en person, der har ventet arbejdsløs på det rigtige job.

Ingen dagpenge til snobber

Sådan skriver nationens! sirjhp i en af de cirka 800 kommentarer, der er skrevet om de arbejdsløse akademikere, der ifølge beskægtigelsesminister Peter Hummelgaard ikke skal føle sig for fine til at sidde i kassen i Netto.

Og sirjhp er ikke den eneste, der synes, at et job i et supermarked, er bedre end intet job:



- De skal selvfølgelig være til rådighed for arbejdsmarkedet, som alle andre.

- Er de for snobbede til det anviste job, skal de selvfølgelig ikke have dagpenge.

- Kom i gang dovne svin, skriver Tømreren, og Piloti er enig i at man skal tage de job, der er og så søge videre: :

De kan jo søge bedre job mens de arbejder

- Selv om de søger et job i Netto eller andre steder, når de lige er færdiguddannede, er jo jo intet til hinder for at de kan søge andre og bedre job samtidigt.

- Jeg sagde selv til vores datter at hun måtte tage, hvad der var, og så kravle op af stigen, hver gang hun fandt et bedre job, indtil hun var hvor hun ville være, skriver Piloti.

Spild af uddannelsesressourcer

En hurtig søgning viser at der f.ex er 583 ledige stillinger i Netto, 451 i Føtex og 220 jobåbninger i Bilka, men nationens! Turbo_Pascal mener ikke, at man kan bede folk, der har knoklet for at bestå en videregående uddannelse, om at arbejde i et supermarked:

- Folk som studerer i 3-4-5-6 år er sgu ikke dovne.

- Men det ville da være spild af ressourcer at sætte en med en 6 årig uddannelse til at arbejde som kassemedarbejder, skriver Turbo, men hvad mener du?