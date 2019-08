17,4 millioner: Lejlighed i Aalborg solgt i første hug

- Det ligner et stålplade skur, som de gamle maskinhuse var bygget af.

Sådan skriver Kim F i en af de cirka 100 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nords Facebookprofil om den 300 kvadratmeter store penthouse lejlighed med 100 kvadratmeter tagterrasse, der netop er solgt i Aalborg. På første fremvisning endda ifølge mægleren.

Kan slet ikke koste så meget

Og Kim er ikke den eneste, der er en smule kritisk:

- Uhørt dyrt, skriver Charlotte C f.ex. og Tage H er enig:

- Det kun fordi det skal være dyrt.

- Kan slet ikke koste så meget, skriver Tage.

Har du tømt sparegrisen?

Andre er dog mere positive, og skal man tro de fleste at kommentarerne, så er der mange der har været parat til at handle lejligheden, der ifølge Boligi og ejendomsmægler Jette Gudiksen fra Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensenl, der har stået for handlen af lejligheden, den første i den prisklasse, der nogensinde er blevet solgt i Aalborg.

- Har du købt ny lejlighed igen, skriver Tim H således til sin ven Lasse, og Anita B skriver til vennen Frederik:

- Har du tømt sparegrisen.