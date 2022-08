18 mia. mere i moms: Elbil-ejer raser

Regeringen regner med, at danskerne skal betale 268 milliarder kroner i moms næste år. Det er 18 milliarder mere end i år - og det synes John L., der kan se moms-regningen stige, når han tanker sin elbil, er for meget

- Befolkningen og virksomhederne betaler 42 milliarder mere for strøm i år end i 2021.

- Staten scorer hermed 10.250.000.000 kroner i ekstra moms.

Sådan skriver John L til nationen! om at køre elbil og betale for et forbrug på ca. 900 kwh i kvartalet.

Fem gange op til staten

John har selv lavet sin beregning og han er helt med på at prisen på el stiger. Det han ikke kan have er, at statens indtægter på el-moms også stiger.

- Sidste år udgjorde momsen 120kr/kvartalet.

- På den sidste afregning i juni var momsen 599 kr., altså 5 gange op i indtjening til staten, lyder det fra John, og nationen! har i snart to uger ventet på svar fra Skatteministeriet på, hvor meget ekstra staten har fået i kassen i el-moms i 2022. Forgæves.

Tyveri

Men i Regeringens forslag til finanslov, som nu ligger på nettet, kan man læse, at staten i 2023 regner med at få hele 268 milliarder ind i moms. Det er 18 milliarder mere end i år - og en god sjat kommer altså fra el-kunderne.

- Tyveri, skriver John om statens ekstra momsindtægter, og han er ikke den eneste, der synes staten sænke momsen på el.

Rasmus: Staten får 1000 mere fra mig

- Jeg har gjort det simple, sammenlignet min regning for i år med sidste år, og det viser at jeg - selv med et mindre forbrug i år end sidste år - skal betale 228 kr. mere i moms for et kvartal.

- Det er ca. 1000 kr ekstra om året fra mig til staten.

- Det må blive til abnormt store summer, der kommer ind, og det mest rimelige må være, at staten betaler en del at deres ekstra profit tilbage og sænker momsen, så dem der bruger meget, sparer meget, skrev Rasmus således for to uger siden til nationen!

Moms på el: Abnorme summer

Moms: Fra 241 til 250 i 2022 - og 268 milliarder i 2023

Ifølge Skatteministeriet forventede staten at få 241 milliarder ind i moms i år. Det tal er nu opjusteret til 250 milliarder - og forventningen til moms-indtægterne næste år er på hele 268 milliarder.

Det regnede de med for et år siden:

Fra Skatteministeriets hjemmeside 'Afgifter - provenuet af afgifter og moms', dateret oktober 2021.

Det regner de med nu:

Finansminister: Overskud på de offentlige finanser

Finansminister Wammen siger - i en pressemeddelelse om finansloven - at Danmark er godt stillet:

- Aldrig har flere været i arbejde i Danmark, ledigheden er på et historisk lavt niveau, og vi har overskud på de offentlige finanser.

- Vi er godt stillet, når vi skal modstå en periode med stigende priser og mere begrænset vækst, siger finansministeren, men hvad siger du?