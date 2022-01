18.025 kr.: Nu får de syge deres penge

- Omkring 330 borgere i Høje Taastrup Kommune oplevede, at deres sygedagpengeudbetaling blev forsinket med fire bankdage.

- Udbetalingerne skulle gerne være gået igennem nu.

Den værste måned på året

Sådan lyder det nu fra it-giganten KMD, om de sygedagpenge, der ikke blev udbetalt i torsdags. Penge, de syge borgere skulle have brugt til at betale f.eks. regninger, husleje og mad.

- Det er simpelthen usmageligt fra kommunens side, og så den værste måned på året, hvor alle har brugt rub og stub på julen, skriver en af borgerne på kommunens Facebook-side.

- Jeg spurgte banken angående de negative renter, fordi konto nu står i minus.

- Det skal vi kunder bare betale, skriver en anden.

Mystisk fejl: Nul sygedagpenge

Minus på 3800 kr. - sku' have modtaget 18.000

Flere borgere har også forsøgt at få hjælp fra kommunen med en straksudbetaling, men de er blevet afvist. Og en borger, der skulle have modtaget 18.025 kr., skrev i frustration til nationen! i mandags - og sendte et screenshot med af sin bankbog:

Vi beklager

KMD har tidligere fået kritik for fejl i deres sygedagpengesystem, og de forklarer, at fejlen denne gang skyldes en teknisk ændring:

- Forsinkelsen skyldes en teknisk ændring i forbindelse med udbetalingsprocessen.

- Vi beklager de gener, som forsinkelsen har voldt de pågældende borgere, skriver it-giganten, men hvad siger du?