180 jægere dukkede op: Fik ram på fire ulve

Det er ikke kun i Danmark, at ulve skaber debat. Og i går blev fire norske ulve derfor skudt for - som det hedder i jagttilladelse - at 'dæmpe konkliktniveauet'.

- Ulve er smukke væsner, som fortjener at leve - uden risiko for at blive skudt.

- La' ulven være i fred!

Sådan skriver Catrine K i en af de 579 kommentarer, der er skrevet på den norske public-service kanal NRKs Facebook-profil, om de fire ulve, der efter længere tids politisk debat blev skudt i Åmot Kommune i den sydlige del af Norge i går.

Det er faktisk os der bor i ulvens hjem

Det var den norske regering, der havde givet tilladelse til jagten, og Catrine er ikke den eneste, der synes, at de 180 jægere, der dukkede op med ladte geværer, skulle være blevet hjemme:

- Ulven var her før os, og vi har brug for ulven til opretholde faunaen.

- Og det er faktisk os mennesker, som bor i ulvens hjem, så det er vel os, som må tage hensyn til dem, skriver Sara N samme sted, og på foreningen Rovviltets Røst er der heller ikke meget jubel at spore:



Forkastelig forvaltning

- Norge bedriver en forkastelig 'forvaltning' af en dyreart, som faktisk står på den nationale list over kritisk truede arter.

- Rovviltets Røst ønsker at sætte lys på denne galskab - også gerne i udlandet - så folk ser, hvordan vi behandler vilde dyr, skriver foreningen på Facebook.

Der er mellem 60-90 ulve i Norge, og læser man i regeringens afgørelse om jagten på de fire ulve, kan man se, at det især er norsk landbrug og norske skovejere, der synes, at det kan være Ok at skyde enkelte ulve, men hvad tænker du?