2000 sæler skudt

I Sverige skyder man sæler i tusindvis - og rigtig mange danskere synes også at danske jægere skal have lov.

- Torsk fyldt med parasitter.

- Sæler, der sulter.

- Der var den nødsituation i Østersøen, der førte til beslutningen om at tillade sæljagt igen.

- Men det kan nu konstateres, at der efter to sæsoner kun er skudt halvdelen af ​​kvoten på 4000.

4000 danskere vil tillade sæljagt

Sådan skrev Malmø-avisen Sydsvenskan i januar om det stigende antal sæler, der lever i bl.a. svenske farvande. Og de jagtkvoter, der giver mulighed for at regulere bestanden.

Ny dansk rekord: Sæler invaderer Skagen

Analyse af sæl-lort: Vildt meget torsk

Og selv om der altså kun blev skudt halvdelen af kvoten i Sverige, så er der lige nu 4000 danskere, der synes, at Danmark også skal gå i gang med en reel regulering af sælbestanden i de danske farvande. Så mange har nemlig skrevet under på borgerforslag nr. 9175:

Inkarneret lystfisker: har brug for 50.000

Formået med borgerforslaget er at reetablere dansk torske bestand, og vil - hvis det bliver vedtaget -give mulighed for at folk med jagttegn (udenfor yngleperioderne) skal kunne skyde spættet sæl og gråsæl i Østersøen og Vadehavet / Nordsøen.

- Vi skal op på 50.000, før der er mulighed for, at forslaget kan blive fremsat som beslutningsforslag, behandlet og stemt om i Folketinget, siger manden bag forslaget, inkarneret lystfisker, Robert Carnot, til Fiskeritidende.

Bornholmere i blodrus: Skyd dem

Sæl spiser 5 kilo fisk i døgnet

Tæller man tallene for sæler i Danmark sammen er der (seneste tal fra 2019 fremgår af rapporten MARINE OMRÅDER 2019 fra Aarhus Universitet) cirka 15000 sæler - de fleste er af den spættede slags. Og når man fremover ifølge EU kun må fange lige over 1000 tons torsk i Østersøen, så kan det være et problem for fiskere og folk, der godt kan lide fisk.

Hver sæl spiser nemlig op til 5 kilo fisk i døgnet, skriver Danmarks Fiskeriforening, og Danmarks Jægerforbund har kigget i Miljøstyrelsens Vildudbyttestatistik, og de oplyser til nationen!, at der i 2018 blev skudt 1 dansk gråsæl i Østersøen og 2 i 2019. I årene 2016-200 er der skudt cirka 240 af de de spættede sæler, der især lever i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet.