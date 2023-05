249 kr.: Ren afpresning

- Snapchat skal udvikle og forbedre deres service, og det er helt i orden.

- Men de må simpelthen lære at gøre det, uden at børnene skal være prøvekaniner.

- Og det er åbenlyst urimeligt og afpresning af forældrene, at de skal betale for at kunne skabe et sikkert miljø for deres børn.

Ikke rimeligt

Sådan skriver Ingeniørforeningen IDA's fungerende formand, Aske Nydam Guldberg, til nationen! om den nye chatrobot-funktion 'My AI' i Snapchat, der kan give børn og unge svar, som mange voksne ikke er vilde med. Og de 249 kroner, Snapchat-bruger skal betale for at slippe for chatrobotten.

Forbruger-rådet Tænks chefjurist, Anette Høyrup, er enig:

- Vi (kan) simpelthen ikke se rimeligheden i, at man skal betale for at komme af med den, siger hun til DR Nyheder.

Lige nu har mere end 55.000 danskere med NemID støttet et borgerforslag, der handler om beskytte børn og unges privatliv, trivsel og sikkerhed mod tech-firmaernes kommercielle udnyttelse vha. algoritmer, digital manipulation, dataindsamling og adfærdsdesign, men hvad siger du?