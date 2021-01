Agnes' afføring rammer Folketinget

- Jeg er en kvinde, jeg er spastisk lammet og har været det altid.

- Jeg sidder i elstol, og jeg får hjælp til al personlig pleje.

Tit jeg sidder i min egen afføring

- Jeg bliver ofte nervøs og får derfor meget ondt i maven. Og det er ikke altid, at jeg kommer af med det, jeg skal, når jeg er på toilettet.

- Derfor sidder jeg og holder mig, mens jeg venter og venter på, at hjemmeplejen skal komme.

- Men de er stort set altid forsinkede, så det er tit, at jeg har siddet i min egen afføring og ventet i op til en time.

Åben for at tage det fra kommunerne

Sådan skrev 47-årige Agnes M til nationen! i begyndelsen af november om at være handikappet og afhængig af kommunens hjælp - og føle sig svigtet. Agnes ville gerne gøre opmærksom på et Borgerforslag, der dengang havde 30.000 støtter - et forslag, der handler om at tage handikapområdet fra kommunerne og give det tilbage til regionerne, der - dengang de hed amter - havde ansvaret

.

Og nu har forslaget fået de krævede 50.000 støtter, der betyder at folketingets partier skal stemme om det. Og Politiken har talt med ordførere fra Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der er enige i, at kommunerne kunne gøre det bedre:

500.000 lever med handikap

- I forhold til hvor ansvaret skal ligge, er jeg åben over for at se på, om det skal væk fra kommunerne, siger handikapordfører Karina Adsbøl fra DF til avisen.

Og fire ud af ti køber hjælp privat

Og foreningen Danske Handicaporganisationer har i en netop offentliggjort undersøgelse spurgt mennesker med handikap og pårørende om, hvordan de vurderer hjælpen fra kommunen:

- I dag lever over 500.000 mennesker med et handicap – og langt flere er pårørende og har fx en ven, en nabo eller en i familien, der lever med et handicap.

- Mange af dem oplever, at vores velfærdssamfund ikke er der for dem. De må kæmpe sig til at få den støtte, de har brug for. Og de fleste har hverken kræfterne eller ressourcerne til det.

- Her er nogle af tallene fra vores nye undersøgelse:

- 40 procent har købt privat hjælp.

- 44 procent oplever, at kommunen vægter økonomi højest, når de udmåler støtten.

- 45 pct. mener, at kommunerne undlod at lytte til eksperter i deres sag

Billig hjælp er dårligere hjælp

- Undersøgelsen viser også, at kommunerne forsøger at hjemtage mange borgere til egne tilbud. Det er nemlig billigere for kommunerne.

- De fleste svarer, at hjælpen herefter er blevet markant dårligere, skriver Danske Handicaporganisationer, men hvad tænker du?