Agnes i el-kørestolen: Sidder i egen afføring

- Hej.

- Jeg er 47 år, og jeg har skrevet det her, for at alle skal vide, hvordan jeg bliver behandlet af hjemmeplejen.

- Jeg er en kvinde, jeg er spastisk lammet og har været det altid.

- Jeg sidder i elstol, og jeg får hjælp til al personlig pleje.

Nervøs og ondt i maven

- Jeg bliver ofte nervøs og får derfor meget ondt i maven. Og det er ikke altid, at jeg kommer af med det, jeg skal, når jeg er på toilettet.

- Derfor sidder jeg og holder mig, mens jeg venter og venter på, at hjemmeplejen skal komme.

- Men de er stort set altid forsinkede, så det er tit, at jeg har siddet i min egen afføring og ventet i op til en time.

Skal på toilettet en del gange

Sådan indleder Agnes M. et brev til nationen! om den måde, hun får hjælp på af Ishøj Kommune på. Agnes synes nemlig, at alle danskere har godt at høre om hendes liv og det velfærdssamfund, hun er en del af. Og hun håber, at du vil dele hendes brev til så mange som muligt på f.eks. Facebook, så det når frem til nogle, der er mere ansvarlige end de mennesker, hun taler med i Ishøj Kommune.

Hendes brev – som Ishøj Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg får jo så også vanddrivende medicin og skal derfor på toilettet en del gange, men når jeg ringer på nødkaldet, er jeg flere gange blevet talt ned til.

- Og der bliver sagt, at jeg ikke er den eneste, som har brug for hjælp. En sagde også, at jeg jo kunne tage mindre medicin i weekenderne, fordi der ikke er nok personale.

Som om man ikke er et menneske

- Hvad er det for et samfund, vi lever i, hvor man ikke må være hjælpekrævende. Og hvor man bare er et nummer i kommuneregistret.

- Det er, ligesom om man ikke er et menneske, skriver Agnes M., og Ishøj Kommune skriver, at de som offentlig myndighed ikke kommenterer på konkrete personsager. Men at borgere, som oplever, at de ikke får den forventede hjælp, eller at noget ikke fungerer, opfordres til at ringe til kommunen, så man sammen kan finde en løsning.

Kommunen: Borgere skal mødes på ordentlig vis

- Helt generelt er det sådan, at borgerne skal opleve at få en hjælp, der matcher deres behov, og at de bliver mødt på en ordentlig og værdig vis.

- For at sikre, at borgere med akut behov for hjemmehjælp kan få denne hjælp hurtigt, har Ishøj Kommune et nødkald, der er til enkeltstående alvorlige situationer, som kan opstå akut.

Ring på borgertelefonen

- I disse tilfælde skal hjemmeplejen være hos borgeren inden for 30 minutter. Hvis det er så alvorligt, at der er behov for lægehjælp, skal borgeren ringe 112.

- I andre tilfælde kan borgerne ringe til Ishøj Kommunes borgertelefon, hvor de kan drøfte forskellige ting med hjemmeplejen, herunder om de ønsker mere hjælp, skriver Ishøj Kommune.

I går skrev Christian, der er spastisk lammet, om den mangelfulde hjælp, han oplever, at Københavns Kommune giver ham. Det kan du læse mere om her:

Sidder fast i stolen

Og på Borgerforslag.dk har mere end 30.000 danskere foreløbig støttet et forslag om at 'Handicapområdet skal væk fra kommunerne'.

Det skal ikke være en kamp at få hjælp (uddrag) Flere må hyre advokater eller private socialrådgivere både for at kunne finde rundt i love og regler og få den rette vejledning. Dem, der ikke har pårørende til at hjælpe sig eller midler til at betale for en advokat eller privat socialrådgiver, er dårligst stillet. Dette handler om os alle sammen og vores fælles velfærdssamfund, som vi betaler til via skatten i den forventning, at der er et sikkerhedsnet til at gribe os. Men i stedet for at gå til den rette hjælp i rette tid, går vores fælles indbetaling til fejl, forkerte afgørelser og langvarige klagesager. Det skal ikke være en kamp for personer med handicap at få hjælp. Kilde: Borgerforslag.dk Vis mere Luk

Det forslag kan du støtte her - hvis du har din NemID parat, men hvad er din egen erfaring med hjælp til handicappede borgere?