Grædende mor trygler jobcenter: Skån min datter - hun er ved at dø

- Kære Næstved Kommune.

- Vil I ikke gerne lade være med at slå min datter ihjel, for det er der en reel risiko for, hvis I bliver ved at skubbe hende ud over kanten i jeres iver for at få hende på arbejdsmarkedet, i stedet for at tildele hende den førtidspension som hun så hårdt har brug for.

Afslaget fra kommunen d. 4. september 2018.

Arbejdsprøves mens hun kæmper for sit liv

Sådan indleder Jette M et åbent brev om den måde, hendes syge datter Michelle bliver behandlet på af jobcenteret. De nægter nemlig at give hende sygedagpenge og de vil heller ikke give hende førtidspension, og selv om Michelle kan klage over afslagene, så har hverken mor eller datter store håb om at de vil give sig. Kommunen skriver nemlig, at de stadig tror på, at Michelle kan bidrage med et eller andet et eller andet sted.

Også selv om Michelles læge tydeligt skriver, at Michelle - efter hans vurdering - er fuldt uarbejdsdygtig:

Udtalelse fra Michelles læge 3. september 2018

Lægerne kæmper med at holde hende i live

- Min 33årige datter har udover sine 11 andre kroniske fysiske sygdomme, en tarminfektion som man ikke kan helbrede, men blot forsøge at holde nede med eksperimenterede behandling, da al gængs behandling ikke virker.

- Næstved Kommune nægter førtidspension på trods af hendes infektionsmediciner udtaler, at hun er livstruende syg, og tilstanden er kronisk, og at hun som følge deraf er fuld uarbejdsdygtig.

- Lægerne kan blot forsøge at holde hende i live længst muligt, men på trods af lægernes udtalelser mener Pensionsnævnet i Næstved Kommune, at hun skal arbejdsprøves 'for noget arbejdsevne må der være', og Næstved Jobcenter vurderer hun er for syg til rehabilitering, men rask nok til ikke at kunne modtage sygedagpenge.

Kære kommune - giv min datter ro

- Kære Næstved Kommune hjælp mig at holde min datter i live længst mulig, giv hende ro til at kæmpe for sit liv, skriver Jette, der i løbet af weekenden skal klage over afslagene.'

I denne uge har mere end 17986 læsere deltaget i en debat og en afstemning om førtidspension, og det store flertal mener, at lægerne skal mere magt end kommunens sagsbehandlere. Og på Borgerforslag.dk kan du støtte et forslag om at 'Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken. Husk NemID.

Men hvad tror du, der kommer ud af Jette og Michelles klager?

