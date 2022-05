Benzin til halv pris: Morten jubler

- Det er jo mega-vildt, at vi nu er er over 87.000!

- Det er jo også næsten til at få en depression over benzinpriserne, for pengene rækker bare ikke så langt mere.

- Jeg er nu begyndt at tanke bilen, inden den når ned, hvor den advarer. For så ligner regningen jo de gamle priser, når den er fyldt op.

Ikke den eneste der synes 17 kr er dyrt

Sådan skriver en jublende glad Morten Kjeldsen til nationen! om det borgerforslag han oprettede tilbage i februar måned - få dage efter Putins invasion af Ukraine.

Borgerforslaget går alt sin gribende enkelthed ud på at staten skal sløjfe de afgifter, der er på benzin og diesel. Afgifter, der i gennemsnit ifølge skatteministeren udgør 40-50 procent af forbrugerprisen.

Kun i kort tid: Ni kroner pr. liter

Mandag aften skriver Mortens forslag nemlig historie - mere end 87.205 danskere har indtil videre hevet deres NemID frem og støttet, og det gør til det mest støttede borgerforslag nogensinde:

Screenshot fra borgerforslag.dk

Vi betaler rigelige med afgifter i forvejen

- Det viser jo bare, at jeg ikke er er den eneste, der synes at over 17 kr. pr. liter benzin er for meget.

- Det er dejligt med så mange støtter, men der skal også ske noget med de priser, så vi danskere kan bruge vores biler, som vi betaler rigeligt med afgifter på i forvejen. skriver Morten til nationen!

Den tyske regering har netop besluttet at sænke benzin-afgifterne med 2,60 kr fra 1. juni, og andre lande har også lempet deres afgifter. Folketingets Skatteudvalg skal diskutere Mortens forslag i næste uge, d 2. juni - som du iøvrigt stadig kan støtte her - men hvad siger du?: