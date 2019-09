Bliver 'stjernetosset' når jeg ser Brian Laudrup

Har du set reklamer for pengespil i Tv - og har du tænkt tanken, at der ligegodt er mange?

- Jeg har selv været ludoman og været på afvænning i Odense på ludomani-centeret sammen med ligestillede i alle aldre.

- Det var rystende, hvad folk mistede.

- Hus, kone, mand, børn.

Især Brian Laudrup, føj

- Jeg kom ud af det med gældssanering, og selv i dag - 15 år efter - sidder det stadigvæk i kroppen.

- Jeg bliver noget så stjernetosset, når diverse spil-reklamer dukker op på tv.

- Især Brian Laudrup, føj.

Sådan skriver Anette A på TV2 Østjyllands Facebook-profil om spilreklamer i tv og folk, der har problemer med at styre deres spillelyst.

Jeg er 20 - og stadig ludoman

Tv-stationen har talt med en ung mand, der fortæller om at være besat af spil - og tv-stationen har også lavet en optælling af TV-spilreklamer i pausen i en dansk fodboldkamp. Der var 13 reklamer, der opfordrede folk til at satse penge. Og Anette er ikke den eneste, der har et problem med den slags reklamer - og mængden af dem:

- Jeg faldt også i da jeg var 15 år. Jeg er 20 år nu og er stadig ludoman.

- Det er for mig helt absurd, hvordan spillereklamer kan få lov til at fylde så meget på fjernsynet uden restriktioner, når man tænker på de regler der er imod promovering af ting som cigaretter.

- Og det er ikke noget jeg siger, fordi jeg er faldet i, men fordi jeg kender følelsen af ikke at have nogen kontrol over mit spil.

Ville ønske jeg ikke blev mindet om spil hele tiden

- Jeg ville ønske jeg aldrig lavede min første lottokupon.

- Jeg ville også ønske at jeg ikke skulle blive mindet om spil hver gang jeg tjekkede min computer, mit fjernsyn eller min telefon.

- Jeg ville ønske jeg slet ikke var ludoman, skriver Mathias M, der muligvis er en af de snart 5500 danskere, der har støttet et borgerforslag, der helt vil forbyde pengespilsreklamer på TV.

Se også: Jimi vil forbyde spil-reklamer søndag og onsdag

nationen! har tidligere bragt et brev fra Jimi, der har lavet denne fine guide om pengespil, men hvad tænker du?