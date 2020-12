Carsten: Medierne er for hårde ved Mette

Carsten opfordrer alle danskere med NemID til at vise, om de synes statsminister Mette Frederiksen har gjort et godt stykke arbejde.

- Jeg mener, at de danske medier altid kun trækker de negative sager frem i disse covid-19 tider.

- Og at det derfor ikke afspejler den danske befolknings holdning.

En hjælp til at komme igennem pandemien

- Derfor mener jeg at NemiD/e-boks kunne være et udmærket værktøj til at lade befolkning komme til orde.

- Og derved kunne hjælpe Folketinget og befolkningen igennem pandemien.

Sådan lyder det fra Carsten A, der i onsdag fik godkendt et borgerforslag, der handler om corona og den måde, den danske regering med Mette Frederiksen i spidsen håndterer krisen på.

En slags stemmeseddel via NemID/e-boks

Carsten synes nemlig der er så meget kritisk omtale af Mette Frederiken i medierne - omtale, som han synes flugter skidt med den måde, han selv opfatter regerings indsats. Og derfor vil han lave en NemID-spørgerunde blandt alle danskere, der skal svare på spørgsmålet: Har Danmarks statsminister landets befolkning bag sig i forbindelse med den måde covid-19 sagen er håndteret på?

- Altså.

- Man udsender via NemiD/e-boks en slags stemmeseddel.

- Forslag til tekst: Syntes du at landets statsminister har gjort et godt stykke arbejde i håndteringen af Covid-19, ja eller nej, skriver Carsten på Borgerforslag.dk, men hvad synes du?