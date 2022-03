Thomas naturgas-regning er steget fra 5000 til 8000 kr pr kvartal, men politikerne mener ikke han skal have hjælp. Nu har han lavet et borgerforslag om at afskaffe afgifterne på gas i en periode.

- Det er fint at regeringen har lavet varmehjælp til husstande med en indkomst under 550.000 kr.

- Den rammer bare ikke den almindelige familie.

Dropper indbetalinger

- Vi har måttet skære forskellige ting væk. Jeg har fx. stoppet med at indbetale ekstra til min pension, for at vi kan få flere penge mellem hænderne hver måned.

Sådan skriver Thomas G. til nationen! om det borgerforslag om af fjerne afgifter på naturgas, han har haft ude i en uges tid - et forslag, der har fået støtte fra foreløbig 3725 danskere.

En naturgas-regning består nemlig af en gaspris og af afgifter. Og hvis afgifterne blev sløjfet i en periode, ville en regning på cirka 8500 kr blive noget der ligner et par tusinde kroner lavere.

9,62 kr. for gas - og 4,26 kr i tarif og afgift.

Har været huset igennem

Thomas' brev - som han håber giver genlyd, så de ansvarlige politikere læser med - fortsætter derfor således:

- Folk siger måske, hvorfor jeg ikke bare energirenoverer mit hus?

- Men vi HAR endevendt vores hus og løbende udskiftet vinduer.

- Jeg er selv bygningskonstruktør, så jeg ved godt, hvor man skal gå ind og renovere ting, men de priser vi ser nu, presser den almindelige danske families budgetter.

- Mit forslag går på, at afgifterne på naturgas skal sænkes i en periode indtil at priserne finder et naturligt leje igen.

- Familier i Danmark skal ikke gå fra hus og hjem pga. de høje varmeudgifter, skriver Thomas, og du kan - hvis du synes han har en pointe - finde din NemID frem og støtte borgerforslaget her.

