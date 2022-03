Når du betaler 16,09 kr for en liter benzin, skal staten have næsten otte kr. i samlet CO2-afgift, energiafgift og moms. Det er cirka otte kroner for meget, mener nu 24.000 danskere, der har støttet et forslag om at afgifterne skal fjernes.

- Forbandede politikere.

- Utilgiveligt de ikke sætter afgiften ned.

- Folk kommer til at gå fra hus og hjem.

- Det ender fuldstændigt galt...........

Kæmpegave til Putin: Værdi 4 mia. kr.

Du betaler 16,09 - staten får 7 kroner og 90 øre

Sådan skriver Thim L. i en af de tusindvis af kommentarer de stigende benzin- og dieselpriser har fået på Ekstrabladets Facebook de seneste dag. Og chauffør Morten Overgaard Kjeldsens Borgerforslag om at fjerne de afgifter, der i dag - hvor benzinen står til 16.09 kr for en liter - betyder, at staten oveni i kostprisen på 8 kroner og 19 øre skal have 39 øre i CO2-afgift, 4,29 kr i energiafgift og 3,22 kr i moms.

Både CO2-afgift og energiafgift ligger fast. Men momsen siger når produktprisen stiger. Screenshot fra drivkraft.dk

Morten raser: 7,5 milliarder kr. i benzinafgift

- Hvis det kommer i Folketinget er der nok mange politikere, som vil grine.

- Bla både skatteministeren og klimaministeren, da de har deres på det tørre, skriver Finn H. i en anden kommentar - og Øzer S. skriver med henvisning til franske protester mod høje benzinpriser i 2019:

Gule veste

- Lad os tage gule veste på.

Morten samler lige nu støtte til et borgerforslag om benzin- og dieselafgifter. Skatteministeriet budgetterer i år med 7,7 milliarder alene i benzinafgift.

I går var der lidt over 7000 danskere, der havde støttet borgerforslaget - i dag har støtten passeret 23.000. Og Morten - der har travlt med sit chauffør-arbejde - fortæller, at mange af hans venner også har skrevet under:

- Jeg blev ringet op i går af af alle mulige venner og alle jeg kender efter at den kom på Ekstrabladets forside. Det er rigtig god opbakning.

Mortens Cupra er blevet dyr at køre i

- På mit arbejde kører jeg nok 1700 km på en uge, og privat kører jeg nok 600 kilometer i min Cupra Formentor.

- Den er blevet dyr at køre i. Den er opgivet til at køre 15 km/l, men jeg kan ikke få til at køre mere end 10 pr liter, siger Morten til nationen! i dag.

Du kan støtte Mortens borgerforslag her, hvis du er enig, men hvad tænker du?

Her får du fem guldtips til at få mere benzin for pengene