Det er konens skyld: Kan ikke betale sig at tjene flere penge

- Jeg kom til skade på mit arbejde.

- Og da ulykken ramte mig, opdagede jeg så den lov, man intet aner om, når alt kører på skinner.

- Den gensidige forsørgepligt.

- Efter mange år på arbejdsmarkedet bliver man pludselig ikke betragtet som et selvstændigt individ.

100 kr. minus 30 kr. minus skat

Sådan indleder Ann S. en mail til nationen! om den lov, der betyder, at hun - som så mange andre pensionister eller førtidspensionister - bliver trukket i ydelse, når ægtefællen tjener penge. Hun har derfor skrevet under på borgerforslaget om at afskaffe reglen om gensidig forsørgerpligt, der meget snart har fået de 50.000 underskrifter, der skal til at få forslaget behandlet i folketingssalen.

Screenshot kl. 12.32 torsdag.

Anns brev - som hun håber du vil dele på Facebook - fortsætter derfor således:

- Den løbende arbejdsskadeerstatning og den forsikring, man selv har tegnet, bliver modregnet ens pension. Og sørme om ikke det samme sker med ægtefælles indtjening.

- Hvis han får en lille lønforhøjelse eller gør en ekstra indsats på arbejdet, når der er behov for det, bliver han modregnet, fordi han er gift med en pensionist.

Det kan ikke betale sig at arbejde

- For hver 100 kr., min ægtefælle tjener ekstra, bliver 30 kr. modregnet, og de resterende skal der betales skat af.

- Det skal kunne betale sig at arbejde!!!!!

- Det er da vist ikke tilfældet her, skriver Ann, der også kender en anden kvinde, der er ramt af loven, der er fra 1926:

- Hun har knoklet hele sit arbejdsliv og tjent sine egne penge og betalt sin skat.

- Nu er hun pludselig en, der skal forsørges af sin mand, skriver Ann.

Se også: Trist hustru: Kan ikke betale sig at arbejde mere