- Formålet med forslaget er at gøre kørsel over Storebæltsbroen gratis.

- Konkret at det fra 1. juli 2022 skal være gratis at køre over broen.

- Både for personbiler, lastbiler og udenlandske turister og vognmænd.

18 politikere fremsætter forslag

Sådan skriver Folketingets Transportudvalg nu på Folketingets hjemmeside om det borgerforslag campingpladsejer Bent T. fra Hanstholm Camping har fået overvældende støtte til. Hele 62.000 danskere har nemlig skrevet under på at broen skal være gratis - og da 50.000 underskrifter er nok, blev Bents forslag så fremsat til politisk behandling torsdag. Senere skal politikerne så stemme.

Men kun ét parti lover et 'ja'

På beslutningsforslaget står der en meget lang række navne fra de politiske partier - Leif Lahn Jensen (S), Thomas Danielsen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Skaarup (DF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Susanne Zimmer (FG), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Liselott Blixt (UFG), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

Men de mange navne kan ikke tolkes som, at de politikerne stemmer ja:

Vores politik er at det skal være gratis

- Fremsættelsen er alene udtryk for, at forslagsstillerne på vegne af de partier, som støtter borgerforslagsordningen, påtager sig at opfylde en nødvendig betingelse for, at borgerforslaget kan blive behandlet i Folketinget i overensstemmelse med intentionerne bag ordningen, skriver transportudvalget. Faktisk er den kun ét parti, derr lige nu vil stemme ja:

- Vores politik har hele tiden været, at det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen, siger Nye Borgerliges transportordfører Mette Thiesen til Fyens.dk, men hvad siger du?