Diesel-Jan skide-nervøs før møde om førtidspension på mandag

Hans læger kalder det 'utænkeligt' at han kommer i arbejde, men Jan frygter at sagsbehandlerne vil sende ham i ressourceforløb igen

- Kære Københavns Kommune

- Efter et langt liv som post-chauffør i diesel-fyldte lastbil-garager, har jeg har kun 20% af min lungefunktion tilbage.

- Jeg kan gå 40-50 meter ved egen kraft, så er jeg helt færdig, min ryg driver af sved, mit åndedræt svigter og jeg får ondt i hele kroppen. Jeg risikerer at mine lunger kollapser ved anstrengelse.

Lungerne er ødelagte - det er ryg og ankel også

- KOL kan ikke helbredes, kun lindres. Min ryg er smadret af to alvorlige diskusprolapser og efterfølgende operationer. Den bliver aldrig god igen.

- Min ankel er opereret efter et alvorligt ankelbrud og er nu stivgjort så den ikke kan bevæges. Den bliver heller aldrig god igen.

- I gav afslag på det ortopædiske fodtøj som lægerne ellers var helt sikre på at I ville give mig, og i et år gik jeg rundt på den her dårlige fod. Det ødelagde min ryg endnu mere og belastede den anden fod så den nu også er smertefuld og ikke fungerer ordentligt.

I var ligeglade med at jeg endte på gaden

- Da jeg første gang kom til jer i 2015 og fortalte, at jeg ville blive hjemløs, fordi mine egne opsparede midler var ved at slippe op, skrev i det ikke engang i mødenotatet. I skrev bare:

I er jo ikke læger

Sådan indleder Jan L fra København et åbent brev til Københavns Kommune – et brev han håber vil sætte fokus på hans og alle andre syge danskeres problemer med jobcentrene. Jan har fulgt med i den debat, borgerforslaget ’Syge ud af beskæftigelsessystemet’ har skabt her på nationen!, og han håber at det ikke kun er de syge, mens også de ansvarlige politikere og sagsbehandlere, der læser med. Jans brev – som du gerne må dele på Facebook – fortsætter derfor således:

- Er truende hjemløshed ikke 'en ny oplysning, der giver 'anledning til iværksættelse af' hjælp?

- Jeg fortalte jer, at jeg ikke havde internet, og at jeg ikke kunne finde ud af det alligevel, at biblioteket var en dårlig løsning, fordi jeg var nødt til at tage taxa når jeg skulle rundt og at jeg var totalt udmattet når jeg nåede frem, og hvad skulle jeg i øvrigt på biblioteket? Sidde der og konstatere det jeg fortalte jer: at jeg overhovedet ikke kunne finde rundt på nettet?

Jeres sprog ligner dansk - men ting får en anden betydning

- Og så skriver I at jeg 'er orienteret om at tjekke min digitale post dagligt'?

- Hvilket sprog taler i? Det lyder som dansk, det ligner dansk, men tingene betyder åbenbart noget helt andet end de plejer, når man taler med jer?

- Og hvorfor er det at sagsbehandlere skal tage vigtige beslutninger om helbred, I er jo ikke læger? Det er som at sætte en kontorist til at lave bremserne på en 18-hjuls lastbil, skriver Jan, der skal til rehabiliteringsmøde på mandag d. 24. sept.

Lægerne om Jans arbejdsevne: Usandsynligt

Hvis Jan bliver indstillet til førtidspension skal han vente tre mdr. på endeligt svar, men han har bange anelser - det er før set at kommunernes pensionsnævn afviser pension i tilfælde hvor både læger, sagsbehandlere og rehab-team ellers har sagt at førtidspension er det eneste rigtige.

Her er en udtalelse fra Jans læger:



Jan er født i 1967 1988: Jan bliver ansat i PostDanmark - endnu ikke fyldt 21 1997: 5. nov. Jan er udsat for postrøveri 2002: Jan får en diskusprolaps 2003: Jan bliver opereret for diskusprolaps 2005: 29. dec - Jan falder og kommer til skade med anklen og sygemeldes 2006: 8. april - Jan starter igen på PostDanmark 2012: 1. april - Jan bliver fyret fra PostDanmark pga. omstruktureringer 2013: Stivgørende operation af anklen 2014: Efteråret - Jan prøver at få ortopædiske sko hos egen læge 2015: Jan får diagnosen KOL 17. april '15 - Første møde med jobcenter. Efteråret '15 - Jan får konstateret sin anden diskusproplaps 1. aug. '16 - Jan sælger sin lejlighed 16. nov. '16 - Jobcentermøde - forberedende plan 24. aug. '17 - 3-årigt ressourceforløb påbegyndes 20. nov. '17 - forløb i Plan og Handling startes jan. '18 - Endelig ankommer det ortopædiske fodtøj 4. jan. '18 - afslutter KOL-forløb, Sundhedshuset Amager 24.sep. '18: Jan skal til møde om førtidspension med Københavns Kommune

