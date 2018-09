Døde mens de var i ressourceforløb på jobcenteret: Uværdigt

Der er alt for mange eksempler på, at man forsøger at udvikle (en hypotetisk) arbejdsevne hos dokumenteret svært syge borgere - og at helbredstilstanden forværres yderligere alene som følge af sagsbehandlingen, skriver Lisbeth, der vil have de syge væk fra jobcentrene og ind i et socialt sundhedssystem.

- I de senere år har vi set fundamentale ændringer i indretningen af den offentlige forsørgelse af patienter med veldokumenteret sygdom.

- Der er sket en bevidst forskydning i måden at behandle sager på fra vægtning af lægefaglighed til vægtning af såkaldte 'helhedsvurderinger'.

Sådan indleder Lisbeth Riisager Henriksen et brev til nationens! særsektion for Borgerforslag, 1849. Lisbeth har nemlig fulgt området nøje siden daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp fra 2012 og frem.

Og hun har har skrevet om, hvordan reformerne har efterladt mange sygdomsramte borgere i en penibel situation. I snart 6 måneder har hun derfor samlet støtter til et forslag, der skal sikre at folk der er syge, ikke skal udsættes for jobcentrenes krav.

Og der mangler kun næsten 42.933 støtter, for at forslaget bliver behandlet i Folketinget. Hendes brev - som du gerne må dele, til folk, der kunne tænkes at være enige - fortsætter derfor således:

Patientens egne læger skal være afgørende

- Et større antal meget syge personer er ligefrem afgået ved døden, mens de – trods lægelige advarsler – har været placeret i ressourceforløb.

- Det er uværdigt, uretfærdigt og sundhedsmæssigt uforsvarligt!

- På den baggrund har jeg sammen med 8 andre borgere stillet borgerforslaget ”Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken”.

- Syge mennesker med dokumenteret sygdom og nedsat funktionsniveau skal ikke have deres forsørgelsessager behandlet i kommunale jobcentre.

- De skal respekteres som sådan af det offentlige sociale system, og den lægefaglige dokumentation fra patientens egne læger skal gøres til den afgørende del af sagsbehandlingen.

Fokus på sociale og sunedhedsmæssige indsatser

- Alt dette varetages bedst fra fagministerier, hvor der er fokus på sociale og sundhedsmæssige indsatser frem for, som nu, på beskæftigelse eller ren aktivering.

- Støt forslaget, hvis du sympatiserer med det, skriver Lisbeth, og du er velkommen til at støtte forslaget her (husk NemID)

