Dyster spådom om Storebæltsbro

- Vi har selv været kritiske over for betalingen for at køre over Storebæltsbroen.

- Men i den politiske verden vil vi formentlig ikke se nogen markant reduktion i prisen, før Femern (forbindelsen fra Lolland til Tyskland, red.) engang er tilbagebetalt.

- Så det bliver sandsynligvis næppe gratis de næste 50 år.

Gratis gav vækst i trafikken

Sådan siger FDM's afdelingschef Torben Lund Kudsk til Jyllands-Posten om det store ønske, mange danskere går rundt med - gratis passage på Storbæltsbroen - og Christiansborg-politikernes manglende lyst til at efterkomme det ønske.

Debatten har taget ny fart, efter at Kronprinsesse Marys Bro, der forbinder Hornsherred med Nordsjælland, efter to år og tre måneder som betalingsbro åbnede op for gratis ture 1. januar. Med stor succes, hvis man skal tro trafiktallene, der er vokset fra 4400 biler i døgnet til cirka 7000.

Et borgerforslag fra en campingplads-bestyrer i Hanstholm, der tror, at en gratis bro kunne give en lidt flere kunder i hans butik, har på kort tid på støtte fra mere end 16.000 danskere. Du kan læse mere og evt støtte her - husk dit NemID), men hvad tænker du?