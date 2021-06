Fitness-klage: 40.000 kr. om måneden

- Vi er et lille center.

- Og min mand og jeg har indtil nu taget alle åbningstimer - 96 timer pr. uge - mellem os og med lidt hjælpe fra flinke medlemmer, som har budt ind og taget coronavagter, som vi kalder det.

- Men nu må vi ansætte én fra nu og til og med juli.

Vi kan ikke klare de tre måneder selv

- For vi kan ikke klare de i alt 3 mdr. med dette cirkus (fra. 6. maj - 1. aug).

- Der kommer så en udgift på ca 40.000 kr + for aflønning af personale forudsat vi selv arbejder hele sommeren.

Sådan skriver fitnes-parret Anna og David til nationen! om de corona-restriktioner, der stadig gælder i private fitnesscentre.

Koster i snit 40.000 pr måned

Her er man nemlig forpligtet til at have en medarbejder til at tjekke kundernes corona-pas. Og det er dyrt, for de små centre. Anna og David har forfattet et borgerforslag, de håber kan få støtte, så politikerne kan får øjnene op for deres problem. Det forslag har fået 400 støtter siden i går.

Brevet fra de fitness-parret fortsætter nemlig således:

- Bemandingskravet koster os i snit 40.000/mdr for at kunne åbne 5.00-23.00 som er vores normale åbningstid, men denne har vi valgt at reducere aftener og weekender for at kunne få det til at hænge nogenlunde sammen.

Slides ihjel pga urimelige krav

- Så oveni tab af omsætning under nedlukningen så skal vi så punge ud og slides halv ihjel pga. urimelige krav.

- Det samme gælder vores kollegaer i Storvorde og på Amager og mange andre kommercielle centre, skriver Anna og David, der synes det er meget underligt og uretfærdigt.

Du kan - hvis du har NemID - støtte borgerforslaget om ens regler i fitness-centre her.